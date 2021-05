Adiós a don Ernesto Monter

Murió Don Ernesto Monter Moter, uno de los fundadores de la Asociación de Grupos de Empresarios del Sur de Morelos (AGES), una de las voces más críticas y propositivas de la zona sur del estado, e integrante de varias organizaciones sociales.

Aunque como muchos reconocidos ciudadanos de Jojutla no nacieron en esta tierra, era un jojutlense de corazón, la familia que formó con María Luisa, “la Ponye” como se le reconoce de cariño, sin duda han sido destacados partícipes de proyectos ciudadanos que se han cristalizado, como el Patronato del IPRES, Cruz Roja, Bomberos, el hemiciclo a los héroes de la independencia, el monumento a Zapata, entre otros proyectos culturales y de desarrollo turístico.

La noticia de tan sensible pérdida se agolpa con una serie de recuerdos como presidente y vocero de AGES, con la denuncia insistente en demanda de la desaparición de la caseta de Alpuyeca, del combate a la inseguridad, de la reparación de carreteras, de la señalización, entre muchas otras específicas en su momento contra las reforma hacendaria, los abusos del Seguro Social.

Todo un personaje que desde el año pasado que empezó la pandemia se aisló como las personas responsables en atender y acatar los protocolos, sin embrago por algún lugar se contagió en noviembre y varios meses luchó contra la contingencia, nos contó en una primera rueda de prensa de este año, justo para anunciar que el Foro con los candidatos 2021 sería a través de la página de Facebook de esta agrupación de empresarios.

Ese 26 de abril nos compartió su opinión sobre este proceso 2021, que en su honor y memoria quiero compartir; “Es lamentable, por una parte que no se valore en su justa dimensión el tema electoral, porque parece más bien un una kermés, son demasiados los candidatos que hay, son demasiados los partidos que se han formado y se va pulverizar el voto y el que gane, sea quien sea no va a tener la legitimidad, la gobernabilidad sobre el total del electorado” Planteó que no debió permitirse tantos candidatos, ni tantos partidos, dijo al cuestionar las campañas en este periodo de pandemia; “nos exige la autoridad de salud y la autoridades gubernamentales que tengamos la observancia de ciertos protocolos que están indicados y ellos no los están cumpliendo”, como se puede ver en los videos que comparten en redes sociales.

“La mayoría de candidatos trae un séquito de personas que parece que están en una kermés, un carnaval, con banda de música y muchas de las personas no guardan la sana distancia, algunos no traen ni cubre bocas como las o los candidatos y su equipo, no están observando lo que nos exigen a nosotros para poder operar, eso se me hace una irresponsabilidad por parte de los candidatos”

Para Moisés Cruz, uno de los hombres más creativos y emprendedores de la región, vecino de Zacatepec, catedrático de la EES de Jojutla, manifiesta ante la noticia de la muerte de Ernesto Monter: el mejor jojutlense que he conocido aunque nació en la capital del país, y en su mensaje señala; “Te agradezco el haberte cruzado en mi camino, te respeto aún en la distancia y sé que donde estés seguirás haciendo el bien. Dejamos pendiente un buen café, charlas interesantes y proyectos para cuando nos volvamos a encontrar".