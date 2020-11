Adeuda la CFE pagos por la termoeléctrica

El presidente municipal de Yecapixtla, Francisco Erik Sánchez Zavala, dijo que el municipio no ha recibido todos los apoyos que prometió la CFE derivado de la construcción de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, la cual inició desde 2012.

En entrevista, el edil aclaró que fue la anterior administración quien entregó la licencia de funcionamiento a la termoeléctrica, y esta se dio porque cumplió con los requisitos, por lo que ahora ya no es un tema que les competa, sino que es un asunto del gobierno federal.

Sin embargo, dijo que hasta el momento la CFE no ha cumplido con todos los acuerdos que se pactaron y que beneficiarían al municipio, ya que aún hacen falta que se lleven a cabo diversas obras.

“La carretera Yecapixtla-Huexca es un pendiente que aún se tiene con la comunidad de Huexca. Nosotros como municipio nos hemos esforzado por buscar los recursos para llevar a cabo está obra, pero no se ha logrado el objetivo”.

En cuanto a los acuerdo pactada para la cabecera municipal, Sánchez Zavala dijo que están pendientes electrificaciones así como otras obras más, sin embargo, en lo que se refiere a la comunidad de Huexca, es ahí donde se tiene mayor rezago en el cumplimiento de los apoyos, pues señaló que las obras que se hicieron en la explanada cívica, el parque principal y las techumbre en escuelas, fueron con recursos propios.

Hay confianza en la termo

Así como hay un movimiento de pobladores en Huexca que rechaza tajantemente la operación de la planta termoeléctrica construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también hay quienes confían en que, una vez que inicie operaciones, se convierta en una fuente de empleo para los vecinos y que la localidad reciba obras de beneficio público.

Así lo externo Edgar Anzures Sánchez, secretario de la ayudantía municipal, quien refirió que la CFE ha realizado varias obras en la comunidad, entre las que enlistó la rehabilitación del centro de salud, de la cancha de fútbol y obras de electrificación.

“La termoeléctrica ha estado parada y no se ha visto muy frecuentemente el beneficio, pero sí pequeños apoyos”.

A fines de octubre, Anzures Sánchez participó en uno de los videos que difundió la CFE para resaltar los beneficios que tendrá la operación de la termoeléctrica para los habitantes de la región. En dichos videos, los habitantes que enaltecieron los aspectos positivos de la termoeléctrica fueron criticados por quienes se oponen a su operación. En este sentido, el ciudadano negó haber negociado su postura:

“No nos han apoyado económicamente, que porque nos hayan dado algo, no, nada; yo soy de esas personas que no recibo, quiero para la comunidad, no para uno mismo”, argumentó.





Con información de Dulce Gaviña