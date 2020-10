Adelanta AMLO que visitará Morelos este viernes

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que visitará Morelos este viernes.

El pasado fin de semana, el gobernador Cuauhtémoc Blanco adelantó que el mandatario estaría esta semana en la entidad, sin embargo no quiso decir qué día para evitar "manifestaciones".

No obstante, este martes, el propio presidente confirmó su visita durante la rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió a las actividades que realizará este fin de semana con motivo de las festividades de Día de Muertos., y lamentó que esta temporada sea difícil debido a las victimas mortales que ha provocado la pandemia de Covid-19.

Ante ello, dijo que propondrá un decreto para dedicar tres días de luto nacional con el motivo del Día de Muertos.

"Sábado, domingo y lunes vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí en Palacio Nacional, para el primero y el 2, una ofrenda va a ser presencial, guardada a sana distancia, es un homenaje, pero se va a izar a media hasta la bandera, sábado, domingo, y lunes. No voy a salir, voy nada más a Morelos el viernes y me voy a guardar, nada más voy a estar aquí por este homenaje el día lunes en la mañana., el día do, pero la ofrenda va a estar desde el día primero. No voy a salir".

Previamente, el gobernador de Morelos informó que el Presidente vendrá a supervisar las obra en La Pera-Cuautla, avances en la regularización de Los Patios de la Estación, así como de la obra del nuevo Centro de Reinserción Social.