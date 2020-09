Acusan a Blanco de la crisis en Cuerna

Para el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas y el diputado independiente José Casas, la denuncia de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, respecto al uso de empresas fantasma en contratos por casi 100 millones de pesos en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), durante los años 2017 y 2018 debe investigarse a fondo y castigarse.

“No se puede quedar impune y que en nuestras narices nos muestren documentos y nada pasa; tiene que haber responsables", dijo el legislador local José Casas González.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca, el Sistema de Agua Potable pagó 207 facturas a Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenta S.A. de C.V., empresa que fue creada en febrero de 2018 con la identidad robada de Guillermo Cuenca que aparece como accionista y representante ante el SAT.

Guillermo Cuenca, quien fue entrevistado por dicha agrupación, es un joven de 23 años de edad con discapacidad, refiere no tener conocimiento del acto en el que supuestamente se benefició con 13 millones de pesos de los contratos.

“En el acta constitutiva aparecen solamente dos accionistas: Isabel Ramírez Ramírez y Guillermo Cuenca Cuautle, este último aportó 49 mil 500 pesos, es decir, 99 por ciento del total. Menos de cuatro meses después de su creación la empresa obtuvo contratos con el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC). La primera factura se expidió el 1 de junio de 2018 por un monto de 44 mil 700 pesos. A lo largo de cuatro meses, la empresa donde Guillermo aparece como accionista, recibió 204 facturas por montos similares; la suma alcanzó los 13 millones 653 mil pesos”.

En torno a ello, el legislador independiente señaló que esto es terrible para los morelenses, sobre todo cuando el estandarte de campaña fue la confianza y el combate a la corrupción; el recurso se pudo haber utilizado para la modernización de la red de agua potable, la cual debido a que es obsoletas pierde el 50 por ciento del agua en fugas; además de haber podido evitar el impacto que ha generado la falta de suministro por el adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad”.

Recordó que hace unos días hizo una denuncia pública por el presunto desvío de 200 millones de pesos en el SAPAC durante el periodo de Blanco, por ser el responsable directo en el manejo de los recursos, ser quien firma los cortes trimestrales de la cuenta pública así que no puede decir que desconoce estos malos manejos.

Acusó que este modus operandi que aplicó al municipio de Cuernavaca podría estar aplicando en el Poder Ejecutivo; “no nos puede pasar otros cuatro años en su encargo como gobernador; está el caso de Mónica Boggio cuando se desempeñaba como Subsecretaria de Hacienda benefició a su papá con un contrato de obra por 12 millones de pesos sin que su empresa tuviera experiencia, la misma Acta Constitutiva de la empresa señala que fue creada en 2013 y luego en 2019 cambió de objeto social porque era outsorsing y a los tres meses se hace merecedora de contratos teniendo como socio principal a su padre”.

Incluso, mencionó que el domicilio fiscal de la empresa es un terreno baldío, "lo que significaría que el gobernador tiene algunos funcionarios a los que les gusta recurrir a esto y el impacto jurídico le llegará al gobernador, ya sea como cómplice u omiso”.

Por su parte, Roberto Salinas, responsable del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, dijo que “es lamentable porque se dejó de pagar la energía eléctrica del SAPAC. Son 80 millón de pesos por este consumo, lo cual se dejó de pagar y esto incrementó su deuda desde el 2018, comenzando un sinnúmero de cortes”.

La acusación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción “se debe de investigar y perseguir. No puede ser que pasen directores y no suceda nada, no puede seguir afectándose el derecho humano al agua. Este daño debe tener consecuencias”.