Acuerdan nuevas medidas contra el Coronavirus

El cabildo de Jojutla acordó nuevas medidas de contención de la Covid-19 en la fase 3, desde la suspensión reuniones para la celebraciones del día del niño, de la madre y del maestro, y mandar una segunda notificación sobre la suspensión de actividades comerciales no esenciales y el cierre de playas, la suspensión de actividades recreativas en el lago de Tequesquitengo, en los servicios funerarios y del transporte público.

La secretaria municipal, Erika Cortés Martínez, dio a conocer a El Sol de Cuernava y El Sol de Cuautla los acuerdos del cabildo de Jojutla, para atender la contingencia en la tercera etapa: “se ha estado en espera de que el gobierno del Estado haga la declaración de las suyas y ante la ausencia, estamos tomando con base en los lineamientos, como autoridad sanitaria municipal” acuerdos que en la sesión del Consejo Municipal de Salud se darán a conocer para su aprobación.

Ante una serie de situaciones como la declaratoria de la fase 3, y ante el aumento de casos que se siguen registrando en el municipio de Jojutla se acordó informr a la ciudadanía la suspensión de las reuniones o fiestas en vía pública con motivo de la celebración del día del niño, la madre y del maestro, para evitar las aglomeraciones y contagios.

Se pide que se disminuya el número de personas asistentes a reuniones o fiestas privadas: “como saben, en este momento a nivel federal las reuniones son de un máximo de 50 personas, pero en Jojutla se está solicitando que no sean más de 30 personas que se reúnan.

También acordaron intensificarán y verificar todas las actividades que se realicen en restaurantes, puestos de comida y puestos con servicios, para que se cumplan las medidas de sana distancia, esto sobre todo ante los múltiples señalamientos de parte de la ciudadanía en redes sociales, de que muchos no las están cumpliendo; se van a identificar y sobre todo se hará una verificación permanente, porque como saben después de una primer notificación la segunda visita ya procede una suspensión”.

Estarán también solicitando al transporte público que se apliquen las medidas restrictivas que observó la Secretaría de Movilidad y Transporte; en los próximos días se realizarán verificaciones de los operativos, para constatar que los conductores estén utilizando cubrebocas, sanitizando sus unidades en cada llegada a las bases y que también se procure en lo más posible, marcar la distancia a los usuarios, pues primero será un aviso y después se hará una sanción en caso de que no usen los cubrebocas por parte de los conductores.

Pero este mismo miércoles se notificará a los servicios funerarios, velatorios, y panteones las restricciones, para que no permitan más de 30 personas en sus salas, al mismo tiempo se retoma las medidas que se están estableciendo para los casos de Covid-19, no sean mayores de cuatro horas y lo mismo para que esto aplique en los panteones y los entierros que no haya más de 30 personas. Con un exhorto a las funerarias que en virtud de la disminución del tiempo de servicio que ya no será de 24 horas, también reduzcan los costos.