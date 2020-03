Activista morelense llama a cimbrar el país

La situación de la violencia feminicida del país ha conmocionado y generado un enojo social, principalmente en las mujeres, así lo reconoció Paola Cruz Torres, defensora de los derechos políticos electorales de las mujeres y activista feminista.

Dijo que el tema no es para decir "pues nos están matando y vemos como las cifras de los feminicidios han aumentado. Cada día son asesinadas 10 mujeres por el hecho de serlo, la violencia en contra de mujeres y niñas se ha disparado así como la crueldad con la que se ejerce".

Paola Cruz Torres se desempeñó como síndica municipal de Cuautla en el trienio 2016-2018, y fue ahí donde inició su lucha por la defensa de los derchos políticos electorales de la mujeres, que sumado a su activismo le hizo ganar la presea Xochiquetzalli 2019.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la activista lamentó que el Estado y los diferentes órdenes de gobierno se observan omisos, sin políticas públicas, presupuesto, respuestas, coordinación y discursos certeros.

"Las mujeres tenemos más probabilidades de ser víctimas de un feminicidio que del coronavirus, y aún así el sistema político social patriarcal minimiza los hechos".

Dijo que las mujeres saldrán a las calles a manifestarse con una fuerza como no se había visto en este país, "y el lunes 9 de marzo pararemos mujeres de todos los sectores, de diferentes partidos políticos, conductoras, cantantes, académicas, escritoras, políticas, activistas, quienes nos hemos unido en un frente común: acabar con la violencia de género".

Cruz Torres recordó que el 9 de marzo todas las mujeres harán paro, no realizarán compras ni harán ninguna transacción de bienes o servicios, no saldrán a la calle, no usarán redes sociales, no harán ninguna tarea.

"Con ello pretendemos visibilizar el impacto de la ausencia de mujeres en la sociedad, en la economía, en la política, en el espacio digital y también significar la ausencia que implica que cada día 10 mujeres no lleguen a sus trabajos, a las escuelas, a sus casas, con sus familias. Es crear una acción nacional que permita visibilizar las desigualdades y la urgencia de atención y erradicación de la violencia de género, la violencia feminicida".

Sostuvo que este momento es histórico, ya que es una oportunidad para hacer temblar y desquebrajar al sistema social patriarcal, misógino y violento.

"De que se reconozca que las mujeres somos sujetas de derechos y que es nuestro derecho vivir una vida libre de violencia, que los gobiernos apliquen la ley de acceso a una vida libre de violencia y se comprometan con acciones y recursos".

La activista también pidió reflexionar sobre los avances y retos en el camino de la igualdad sustantiva.

"En 2019 logramos establecer la paridad electoral y política, que las mujeres estén presentes en el 50 por ciento de los espacios públicos y de decisión, tarea que estaba pendiente si consideramos que desde 1953 se nos concedió el derecho al voto. Sin embargo, todos nuestros avances se verán mermados mientras la violencia de género siga presente en todos los aspectos de la vida de las mujeres. La violencia de género es el gran lastre de nuestra época y se debe entender. No solo afecta a las mujeres, sino a la sociedad entera, pero hay esperanzas. La ola violeta llegó y con ella millones de mujeres con bríos de energía y entusiasmo que harán cimbrar este país".