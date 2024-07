En Morelos las actas de nacimiento ya no pierden vigencia

El director general del Registro Civil de Morelos, Sergio Israel González Macedo informó que en el estado las actas de nacimiento ya no pierden vigencia, siempre y cuando tengan el formato que comenzó a emitirse desde 2020.

González Macedo dijo que, para identificar que ya se cuenta con el nuevo formato es importante observar algunos elementos en el acta como que el código QR en la parte de la firma, que está cerca de la fecha de expedición.

"La caducidad de las actas de nacimiento ya no existe, siempre y cuando tengan el nuevo formato. Si ustedes revisan el acta de nacimiento actual, tiene un QR grande en la parte de la firma y arribita del QR se encuentra la fecha de expedición, esa acta ya no tiene caducidad, está dada de alta en plataforma y es validada por las autoridades".

En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a que se acerquen en los registros civil de los municipios para hacer este trámite y obtener el nuevo formato. Pues no es recomendable hacerlo en línea debido a que el acta puede no imprimirse correctamente.

"Hay algunos formatos que se llevan anteriores, que no tienen ese QR y ahí es dónde tendríamos que pedir la actualización y presentarlo, en este caso la escuela... Si no lo tienen acudan al Registro Civil y por favor si no cuentan con este trámite no lo saquen en línea porque puede haber un problema y no les imprime correctamente su acta".