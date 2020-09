Acompañará el municipio a negocios en la reapertura 

El Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, Andrés Remis, dijo que más allá de acciones coercitivas contra establecimientos que están regresando a sus actividades, el Ayuntamiento de Cuernavaca mantiene una campaña de acompañamiento para evitar que más empleos se pierdan, y en su lugar las empresas cumplan con los protocolos necesarios.

“No hacer visitas sorpresas, sino más bien, acompañamiento con ellos. Ya tuvieron una problemática grande por tanto tiempo que estuvieron cerrados; más bien vamos a ayudarlos a que tengan claros los protocolos y en determinado momento estar pendientes; más allá de medidas coercitivas queremos que sean responsables y tenga un acompañamiento”.

Tanto en jardines de eventos como en spas y gimnasios, el municipio ha realizado recorridos para capacitar a los empresarios y empleados sobre el protocolo sanitario a seguir. Descartó que se tengan datos exactos de quienes ya no abrirán porque la reapertura a penas inició el pasado lunes.

El responsable de un gimnasio perteneciente a un franquicia nos ha dicho en definitiva no piensan abrir, en cuanto a los cines no tenemos noticias de que alguno vaya a cerrar seguimos tratando de que no se pierdan más empleos y hacer la vinculación entre locatario y dueño del negocio para una especie de acuerdo en cuanto a las rentas.

Sin decir nombre de la franquicia a la que pertenece el gimnasio que cerrará de manera definitiva, no descartó que otras cadenas comerciales decidan cerrar espacios aunque esto sólo se podrá constatar cuando tengan que realizar el pago para la renovación de la licencia de funcionamiento.

No tenemos todavía un registro de las cadenas que piensan cerrar porque esto se dará cuando renueven sus licencias, sabemos que en ciertos casos se trata de una reorganización de grandes corporativos pero no implica que cierren en definitiva sino más bien se trata de una reubicación.

La ampliación para el refrendo del pago de licencias de funcionamiento, la cual vence el próximo 30 de septiembre, ha tenido una respuesta favorable, aseguró.