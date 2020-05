Abren líneas de apoyo emocional en Morelos

Durante la contingencia sanitaria, los psicólogos que trabaja en las distintas áreas de los Servicios de Salud Morelos (SSM) se han unido para un mismo fin: proporcional apoyo emocional ante el Covid-19 para todos los morelenses. Actualmente, este servicio público opera a través de 12 líneas telefónicas que buscan ser un primer contacto con las personas antes de ser canalizadas con un psiquiatra, en caso de ser necesario.

“Es el primer apoyo emocional; se puede llamar ante cualquier cosa que se piense y las personas que te atienden son profesionales, ellos determinarán si con esa llamada o uno, dos o tres seguimientos es suficiente, o si te tienen que derivar vía telefónica a un especialista, y eso es lo interesante, porque tenemos una red de psiquiatras del Programa de Salud Mental que está brindando esta ayuda de especialidad”, explica América Mariana Osorio Salgado, responsable del Programa de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones de los SSM.

Las líneas de apoyo emocional fueron abiertas con la participación del personal terapéutico que trabaja en los Centros Integrales de Salud Mental de los municipios de Zapata, Zacatepec y Cuautla; así como los Centros de Atención Primaria en Adicciones de los municipios de Temixco, Jiutepec, Xochitepec, Zacatepec y Cuautla.

“La estrategia es que todos los que nos dedicamos a la salud mental nos sumemos a la contingencia”, agrega Osorio Salgado.

La psicóloga aclara que las personas pueden comunicarse en cualquier momento:

“No poder dormir, no poder establecer una rutina, estar de mal humor, perder el apetito, no tener trabajo, sentirse mal, no tener ingresos y tener hijos que mantener; es un primer apoyo emocional, así que la gente puede llamar ante cualquier cosa que sienta”, expresa.