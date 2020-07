Abordan diversidad biológica en tiempos de Covid-19

Rumbo al regreso a lo que se ha llamado "la nueva normalidad", un grupo de investigadores de Latinoamérica abordarán la forma en que las nuevas actividades humanas repercutirán en la diversidad biológica que existe en Mesoamérica. Este viernes, dicho tema será tratado virtualmente por medio de Facebook y por la plataforma Zoom; será para todo el público.

El conservatorio es organizado por el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (Ceprobi-IPN), ubicado en Yautepec, junto con otras agrupaciones afines a la investigación de la biodiversidad.

Se llevará a cabo este 3 de julio a las 18:00 horas, con la participación de investigadores de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y México.

A nivel nacional, esta actividad tendrá la intervención del doctor Carlos Galindo Leal, quien se ha desempeñado como investigador en el Center for Applied Conservation Biology (CACB), de la facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica (1991-1993); director de Conservación Tropical para el Center for Conservation Biology (CCB) de la universidad de Stanford, California (1994-2000) y director del Estado de las Ecorregiones prioritarias en el Center for Applied Conservation Biology de Conservation International, en Washington, D.C.

El conservatorio tendrá acceso libre para cualquier persona que esté interesada en seguirlo a través de la transmisión, si bien se abrió un registro en línea.

La actividad busca contribuir a una línea de investigación en torno al impacto que ha tenido la contingencia sanitaria del Covid-19 y la reanudación de las actividades humanas en la nueva normalidad.