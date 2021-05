Abogados se suman a Matías Nazario; defenderán su triunfo

Integrantes del Foro Morelense de Abogados en Cuernavaca, se sumaron al proyecto que encabeza Matías Nazario Morales para la alcaldía de la capital y se declararon listos para atender la defensa jurídica del voto y defender su triunfo el próximo 6 de junio.

Durante una reunión esta mañana en su casa de campaña, los abogados dialogaron con el candidato y además de sumar sus votos a la causa del abanderado del Movimiento Alternativa Social (MAS), ofrecieron su respaldo jurídico para defender el resultado de la elección en la capital del estado, pues dijeron estar seguros que Nazario Morales ganará la elección.

“No hay mejor propuesta para gobernar y bien administrar el ayuntamiento con eficiencia, pues lo que se requiere es orden y terminar con la corrupción, la indolencia y la frivolidad con la que hoy se dirige el municipio”, coincidieron los litigantes y Nazario Morales, quien reconoció en los profesionales del derecho el valor cívico y corresponsabilidad social que asumen, para defender el voto y la legalidad de la próxima elección.

El abanderado del MAS aprovechó la reunión para señalar que sus adversarios están preocupados por el resultado que ha tenido su campaña y por la suma de ciudadanos, grupos organizados, mujeres, jóvenes, profesionistas, empresarios y demás, por lo que “nos quieren hacer chanchullo y por eso debemos estar preparados, no podemos dejar que nos arrebaten el triunfo”, precisó.

Y es que advirtió que las campañas de sus adversarios no han convencido a los electores, por no tienen proyecto ni propuestas que se ajusten a la realidad y resuelvan la problemática de la ciudad; “nosotros sí hemos tenido una enorme aceptación porque hemos escuchado a la gente, pero no de ahora sino de hace años, y nuestras propuestas las que espera la sociedad”, recalcó.

Finalmente, abogados y candidato acordaron trabajar desde este momento como un solo equipo para estar listos antes, durante y después de la elección, vigilando y defendiendo el voto de los ciudadanos que harán de Matías Nazario su nuevo presidente municipal.

Cortesía | Equipo de campaña de Matías Nazario