Abogados llaman a los alcaldes a cumplir con servicios públicos

El presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Miguel Ángel Rosete llamó a los alcaldes a no abandonar los servicios y atención en sus municipios para evitar caer en omisiones, en los últimos meses de sus administraciones que no sean indiferentes a la problemática, porque piensen que ya se van, además pidió no vean como “venganza” el que el electorado no los favoreció con su voto.

Y es que planteó que desafortunadamente, sobre todo en Cuernavaca y su área conurbada, el abandono de los gobiernos municipales son alarmantes, tan solo basta hacer un recorrido por varias calles de la capital, para constatar el abandono de las autoridades en tema de basura, baches y falta de alumbrado público, el barrista dijo que este panorama se ve en todos los municipios, de ahí a que llamó a los ediles a que cumplan con su función constitucional, hasta el 31 de diciembre del 2021.

Esa es la “Fecha en que concluye su encargo, porque pareciera que los ediles que perdieron las elecciones, se han olvidado de dar cumplimiento a su función constitucional y han abandonado las obras y servicios en sus demarcaciones”.

Dijo que el abandono del municipio se ve de manera natural en las calles y colonias de los municipios, “baches, basura, calles sin alumbrar en el abandono total, por eso los presidentes municipales y alcaldesas deben de ser responsables y no abandonen la población”.

Rosete Flores, aseguró que a casi tres meses para que se vayan y dejen su responsabilidad que asumieron por tres años, se les ha estado olvidando hacer lo que les corresponde, y solo se están dedicando a cobrar su nómina, “basta salir a la calle para darse cuenta que los alcaldes han abandonado a sus municipios y han abandonado las obras y servicios que están obligados prestar, y creo que hasta se ve como algo natural, baches, basura, abandono y deterioro, es un llamado que sean responsables y no abandonen su función constitucional, los ciudadanos merecemos respeto y merecemos que las autoridades cumplan con su trabajo”.

El presidente de los barristas, sostuvo que muchos de los alcaldes que perdieron incluso, han asumido el papel de que la ciudadanía le haga como quiera, pero no entienden que su encargo concluye el 31 de diciembre del 2021.