Abogados exigen justicia por el asesinato de su colega en Cuautla

Abogados de diferentes asociaciones civiles exigieron justicia por el asesinato de su compañero Juan Carlos Olallo Flores, ocurrido el pasado 14 de octubre en Cuautla.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, exhortó al Congreso del Estado a llamar a comparecer a José Antonio Ortíz Guarneros, comisionado de seguridad pública, y rendir cuentas respecto a la inseguridad que se vive en el estado.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

No sólo el gremio de abogados es amenazado y extorsionado, recalcó Martínez Bello, la problemática llega a consultorios médicos, despachos de contadores y comercios pequeños.

"Todos los morelenses estamos siendo víctimas de la inseguridad pública que ya rebasó a todas las autoridades, por eso es importante que el Congreso del Estado mandé a traer en una comparecencia de rendición de cuentas, al comisionado estatal y nos vamos a percatar que el índice de muertes violentas, extorsión, secuestro ha aumentado de manera alarmante", expuso Martínez Bello.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, exhortó al Congreso del Estado, a que el comisionado de seguridad pública comparezca y rinda cuenta respecto a la situación de inseguridad que vive la entidad

📹: Emireth Cossiohttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/FTv31ekjUr — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) October 16, 2023

Por su parte, César Ricardo García Bravo (presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos A.C) condenó los hechos ocurridos en Cuautla, y llamó a las autoridades a prevenir y frenar las muertes ocasionadas por el ejercicio de sus funciones.

"Las y los profesionales del derecho, demandamos garantías para poder desarrollar nuestra actividad, exigimos que se genere con urgencia un protocolo para la protección de los abogados,uno que garantice su integridad , pero ante todo su vida; instamos que la muerte de nuestro compañero no quede impune, y que no sea no más de las estadísticas, señores hagan su trabajo, y si no pueden, permitan que otro lo haga", manifestó García Bravo.

César García, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Morelos A.C; condenó el asesinato de un abogado en Cuautla, y llamó a las autoridades del estado a prevenir y frenar las muertes ocasionadas por el ejercicio de sus funciones

📹: Emireth Cossio pic.twitter.com/kYbGhIA895 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) October 16, 2023