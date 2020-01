Abandonan primaria en Tlaquiltenango

Padres de familia de la escuela primaria "Plan de Ayala" se trasladaron desde el municipio de Tlaquiltenango a Cuernavaca para llamar la atención de las autoridades educativas, a las que acusaron de haber dejado en el abandono este plantel a dos años de haber resultado dañado por el sismo de septiembre de 2017.

Los menores cumplieron más de dos años de seguir tomando clases en salones improvisados como es la dirección, el aula de cómputo y la bodega, situación que ha generado lo molestia de los padres de familia puesto que las condiciones en las que se encuentran los menores no abona a su formación.

Están divididos en dos grupos, utilizamos la dirección como salón, la bodega es un salón, el centro de cómputo es un salón, la Cooperativa la agarramos de dirección; estamos pidiendo que por lo menos nos construyan 2 aulas para dos grupos, la escuela ya esta totalmente dañada tiene más de 60 años

Yadira Martínez Sánchez

Al llegar a las instalaciones del Instituto de Educación Básica (IEBEM), ya los esperaban un asesor de la dependencia quien los recibió en el acceso principal como una medida para evitar que los padres desplegaran sus pancartas y se manifestaran, ya que en el mismo lugar se llevaría a cabo un evento público por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

"Pásenle señores, pásenle, acompáñenme", les decía el empleado del IEBEM, y los padres entraban uno a uno expresando "qué milagro que nos reciben tan rápido", comentó uno de ellos.

Una de las madres de nombre Miriam León López, decía estar cansada de no ser atendida por las autoridades que en su momento les habían dicho que "no hay recurso, que no estamos contemplados en ningún programa de reconstrucción, por eso venimos a ver, a que nos resuelvan y que no nos sigan dando atole con el dedo".

Son 300 niños y niñas del plantel que a 2 años del sismo siguen tomando clases entre butacas y computadoras arrumbadas y aún así nos dicen que no estamos en ningún programa; queremos la reconstrucción total de la escuela

De acuerdo con ellas la escuela tenía 12 aulas, de las cuales tres se derrumbaron a causa del sismo, sin embargo, la respuesta no ha llegado por parte de las autoridades.

Los padres y madres de familia fueron convencidos para que se desplazaran a las instalaciones del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM), ubicadas sobre Avenida Universidad, ahí fueron atendidos por el titular José Silva Bandala, con quien acordaron arrancar trabajos de reconstrucción este miércoles 29 de enero.

Los trabajos, dijo el funcionario estatal, tendrán como prioridad la construcción de 3 aulas, mismas que fueron dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, y se realizarán en un tiempo de ejecución de 120 días a partir del inicio de las labores