A tope, el hospital Meana San Román

El hospital general Dr. Ernesto Meana San Román, de Jojutla, alcanzó su nivel máximo de ocupación en los últimos días. Tan solo el fin de semana registró 10 decesos de pacientes Covid, cifra histórica en lo que va de la pandemia, reveló la administradora del nosocomio, Paula Adriana Arellano Salgado.

“Definitivamente no debemos bajar la guardia”, manifestó en entrevista telefónica; asimismo, hizo extensiva la invitación a las familias, a la ciudadanía y la comunidad en general a mantener las medidas sanitarias y no salir de casa más que cuando sea necesario, ya que el número de contagios va en aumento de forma considerable.

"Lamentablemente, el fin de semana tuvimos 10 decesos de pacientes con Covid-19; es un dato histórico. No habíamos tenido tantas muertes en un fin de semana, entendemos que todo esto es porque han estado en aumento los casos, desgraciadamente no sé a qué se deba que la gente no entiende o no se informa para cuidarse”, reveló, e insistió en el importante papel de los medios para atender el tema.

Preciso Arellano Salgado que el área Covid se amplió para tener mayor capacidad de atención a estos pacientes, pero en las últimas semanas se ha saturado; "ya no hay camas y se han tenido que acondicionar otros espacios ya que siguen llegando casos, algunos en estados ya muy graves y lamentablemente algunos fallecen, otros nos da gusto que se recuperan poco a poco".

Expuso que este hospital es sede del módulo de aplicación de pruebas rápidas a cargo de una empresa en coordinación con el Gobierno del Estado, donde se aplican de 200 a 300 diarias, de acuerdo con la demanda que hay en otros módulos en otros municipios.

Reconoció que de las personas que acuden a aplicarse la prueba rápida de un 20 a un 30 por ciento resultan positivas, y muchos de ellos son asintomático, pero hay gente que da tristeza que estén ahí, sintiéndose mal, sabiendo enfermas, esperando hacerse una prueba. "Hay gente que ya no se va, se ingresa, al hospital, pero ya no tenemos lugar, está sobrepasada su capacidad y número de camas que teníamos para enfermos Covid era de 20 y no nos ha quedado otra más que asignar otra área para hospitalizar a más personas que están llegando".