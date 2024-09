A siete años del sismo: ¿Dónde quedó el recurso de Unidos por Morelos?

El sismo del 19 de septiembre de 2017, de 7.1 de magnitud, dejó a cientos de familias de Morelos sin un patrimonio y para muchos, con promesas de reconstrucción que a siete años de distancia siguen sin cumplirse.

En ese entonces, el gobierno encabezado por Graco Luis Ramírez Garrido Abreu creó el Órgano Desconcentrado Unidos por Morelos, un programa que, a través de recursos económicos de hasta 120 mil pesos y reconstrucción de viviendas, buscaba apoyar a poco más de 15 mil 500 personas damnificadas tras el sismo.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Fue en 2022 cuando la Enditad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), aún con América López Rodríguez como titular, detectó presuntos desvíos por más de mil millones de pesos por parte de Unidos por Morelos; sin embargo, muchos de los documentos probatorios “desaparecieron”, confirmó en entrevista exclusiva para El Sol de Cuernavaca, José Blas Cuevas, actual titular de la ESAF.

“Cuando yo asumí el cargo, el 16 de diciembre 2023, no pude tener una entrega – recepción por parte de la anterior titular de manera ordenada, luego de ser cesada por un tema jurídico y legislativo. Desafortunadamente se denunció que hubo la desaparición de muchas cajas con documentación y expedientes electrónicos, se denunció a la Fiscalía en su momento y no me dejaron información de ese tema del fideicomiso”.

Local Reconstrucción del ayuntamiento de Jojutla sigue sin concluir

Reconoció que el área jurídica del organismo localizó antecedentes en el que se señala que el expediente del Órgano Desconcentrado Unidos por Morelos se encontraba en manos de la Contraloría del Estado, quien realizaba ya una investigación al respecto, pero tampoco hubo avances en el caso para judicializar los procedimientos y llevarlos al tema penal.

Al respecto, la titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, América Jiménez Molina, aseguró en entrevista que existe un procedimiento que está por entrar a los tribunales; “esperemos que lo sancionen, es sobre desvíos de recursos, principalmente”.

Mencionó que desde el Ejecutivo estatal se aportaron los datos y ahora serán las autoridades correspondientes quienes deberán dar seguimiento al caso. La funcionaria estatal se reservó las cifras del monto exacto que, presuntamente, fue desviado y no llegó a las miles de personas damnificadas.

Desvíos podrían quedar impunes

José Blas Cuevas asegura que en tres años los presuntos delitos por desvíos de recursos podrían prescribir y el caso quedar en la impunidad.

El problema de no tener antecedentes y no darle el seguimiento puntual a ese tipo de asuntos es que las faltas graves que se puedan dilucidar a través de la auditoría pueden prescribir a los 10 años, eso es lo más riesgoso.

Luego de la auditoría realizada en 2022 se ordenó investigar a quien fuera el director del fondo Unidos por Morelos, Alexis Ayala Gutiérrez, y al exsubsecretario de Obras Públicas, Sergio Beltrán Ttoto ; sin embargo, el tema quedó inconcluso.

Cultura Sismo 19S: Exposición 'La gente y su fuerza' llega al museo Casa de Morelos

Sin localizar, más de 15 mil 800 mdp: Mexicanos Contra la Corrupción

De 2017 al 2019 el estado de Morelos recibió 15 mil 884 millones de pesos; de esta cantidad, 2 mil 637 millones de pesos están clasificados como “posible daño al erario”; 568.2 millones de pesos fueron detectados por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF); mil 325.6 millones de pesos fueron observados por la ESAF y se desconoce el destino de 743.5 millones de pesos que no fueron auditados, según dio a conocer la organización Mexicanos Contra la Corrupción.

Recordó que los cerca de 500 millones de pesos que se habían etiquetado para el proyecto del Morebús serían destinados para el apoyo a los damnificados; sin embargo, pese a que supuestamente parte del recurso (164 mdp) se había utilizado para obras, Mexicanos Contra la Corrupción constató que algunas de ellas no existen.

Local Reconstrucción del 19S en Morelos: ¿cómo va la investigación de la Auditoría?

“Mexicanos Contra la Corrupción pudo constatar que algunas de estas obras no existen, como la pavimentación de la calle Orquídeas y del callejón Benito Juárez, en las colonias Zapata y Vicente Guerrero, donde invirtieron 492 mil y 391 mil pesos. Ambas son de terracería y los vecinos nunca han sabido de un plan de pavimentación”.

Gobierno entregó tarjetas bancarias sin recursos: Chávez de Ita

Durante el proceso de reconstrucción, fueron varias personas las que dieron cuenta de que las tarjetas que ofreció el gobierno de Ramírez Garrido estaban vacías y así lo cuenta Gerardo Becerra Chávez de Ita, exzar anticorrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

Había situaciones de que se decía, por parte de algunos afectados, que les estaban sacando su dinero de sus tarjetas; eran algo así como 12 mil pesos que se los abonaban en una tarjeta, en aquella ocasión no había la tarjeta Bienestar, eran tarjetas bancarias y esas tarjetas nunca se las entregaron, sino que las utilizaron para sacar el dinero. Entonces hubo gente que dio toda su información y que nunca les llegó el dinero.

Gerardo Becerra confirma que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por el presunto desvío de 400 millones de pesos.

Dijo que otros casos que fueron denunciados fue la sobrevaloración de los daños; “es decir, presuntamente hicieron pasar algunos daños como más caros de lo que eran en realidad”.

Local Vigente denuncia contra ex funcionarios de 'Unidos por Morelos'

Aseguró que a través del extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden) el Estado recibió “gran cantidad de dinero”.

“Entonces nosotros presentamos una denuncia por este tema de las tarjetas y también por el tema de la sobrevaloración de los daños y entre una cosa y la otra estábamos hablando de 400 millones de pesos.

“El tema es muy grave. El sismo de 2017 verdaderamente fue desgraciado para mucha gente; a mucha gente se le vino abajo todo; hubo algunos arquitectos que llegaron engañándolos, pero, finalmente, el exgobernador Graco Ramírez es el responsable de todo esto. Es un verdadero mentiroso y nunca ayudaron a la gente”.

Recordó que en aquel entonces, un año previo a la elección de 2018, fueron localizadas decenas de despensas en las instalaciones del DIF Morelos. “Fue un todo; una cuestión miserable por parte del gobierno del estado que tuvo que ver con las despensas y luego con el fondo Unidos por Morelos. Fue una desgracia, sin duda alguna”.

Finalmente, manifestó que espera que con el nuevo gobierno de Margarita González Saravia llegue la justicia por este tema.

A siete años de distancia, aún faltan por reconstruir varias viviendas, sobre todo en la zona sur del estado, una de las principales afectadas por aquel sismo del 19 de septiembre de 2017.