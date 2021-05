A la LIV Legislatura local le quedan solo tres meses de función

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, rechazó estén condicionando el trabajo del Congreso de Morelos por la integración de las comisiones legislativas; acusó que la intención de sus homólogos de pretender "avanzar" en la agenda legislativa del Congreso de Morelos, a tres meses de concluir su gestión, podría estar relacionada más a tintes electorales.

Luego de que el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusará la falta de interés y voluntad –de nueve legisladores- ha paralizado las actividades en el Poder Legislativo, la coordinadora de la fracción parlamentaria panista manifestó que existe ánimo por avanzar y sacar adelante todos los pendientes, siempre y cuando se generé una situación real entre los 20 parlamentarios, respetando respetemos la puntualidad.

Y es que señaló este miércoles en el recinto legislativo, desde primera hora, se encontraban presentes varios diputados, pero al no cumplir con el horario de inicio, a las 10 de la mañana, decidieron avanzar en otras actividades legislativas en comisiones y temas de gestoría.

Reconoció que si bien existe una insistencia para cubrir las comisiones acéfalas en el Congreso local es particularmente para no afectar a los ciudadanos, como ejemplo, mencionó la Comisión del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, la cual tiene a su cargo cientos de solicitudes de jubilación pendientes, “pero no es un tema de impedimento para seguir la sesión aunque sí esta sobre la mesa”.

No obstante, Morales Sandoval cuestionó la “urgencia” de sus homólogos para dar resultados y ahora sí, desahogar la agenda legislativa en el marco del proceso electoral 2020-2021, cuando en más de dos años y medio no pudieron avanzar; expresó que podría ser una situación nada más oportunista.

“Por qué no se genero antes, por qué no se dieron resultados antes, por qué en cada proceso que tenemos que llevar se tiene que interrumpir o saltar el proceso legislativo, por qué urge cuando se tienen que generar informes y por qué urge cuando viene un proceso electoral, por qué no lo hicimos antes si realmente teníamos expectativas de llegar y generar una condición diferente y realmente generar un beneficio hacia los ciudadanos”.

Finalmente, la legisladora panista aclaró que a escasos meses de culminar la LVI legislatura se deben generar las condiciones para sacar adelante ciertos temas pendientes, en especial nombramientos como los dos comisionados del IMIPE, el titular de la ESAF y las seis magistraturas del Poder Judicial, garantizando el funcionamiento de dichas instituciones.

A la LIV Legislatura local le quedan solo tres meses de función / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

