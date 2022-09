A cinco años del sismo, aún hay riesgo en EMSAD de Huautla

Solo un 10% de la población escolar recibe clases presenciales en Colegio de Bachilleres EMSADN 03 de Huautla, ubicado en Tlaquiltenango, donde a cinco años del sismo del 2017 siguen trabajando en un inmueble improvisado, la vieja “Casa de la Cultura” del pueblo minero, así lo dio a conocer el director del plantel, Omar Mejía Pérez.

El inmueble se sigue deteriorando y aunque se han hecho las gestiones para que se atienda y reduzcan los riesgos, los arquitectos de Instituto de Infraestructura y Protección Civil que han ido al colegio, lo han determinado como de bajo riesgo por lo que les ha costado mucho trabajo que se atiendan y puedan mantenerse las instalaciones.

“Porque efectivamente al ser instalaciones que no son propias del Colegio y son prestadas, además de ser un edificio muy viejo no ha sido sencillo que alguien pueda meter mano segura” dijo al reconocer que cuesta trabajo entender, ya que se atraviesan otros bloqueos que no permiten la fluidez de los recursos para mejorar las instalaciones”, aunque tampoco hay proyectos de construcción del plantel.

Afortunadamente, y en su caso, hay poca población: “Es la esencial y eso ayuda para que finalmente esto camine y no sea un obstáculo” cita el director del plantel al reconocer que como, tenemos una población de más del 90% recibe educación a distancia, “está a punto de ser una población virtual y eso ayuda mucho a que la propia población que existe, y que se concentra en las rancherías aledañas a la población de Huautla, estén concentradas y momentáneamente”.

Revela que de una matrícula de alumnos es de 269 estudiantes, lamentablemente solo 29 toman clases presenciales, que son atendidos por cuatro o cinco maestros que se tenían, aunque está por irse uno más ya que desde hace poco más de 6 años el plan de estudio está diseñado para hacerlo en línea.

Por lo que ni el Instituto de Infraestructura, ni el Diputado Loca de la reconstrucción Arturo Pérez Flores, que es también el diputado local de este distrito han atendido la demanda y necesidades de este plantel, dijo al reconocer que han tocado puertas y emitido varias solicitudes a autoridades para unas nuevas instalaciones, pero no han sido escuchados.

EMSAD 03 de Huautla en Tlaquiltenango, es uno de los nueve Centros de Servicios de Educación Media Superior a Distancia que hay en el estado de Morelos, el más próximo se encuentra en Valle de Vázquez el resto están en; Cuentepec, Temixco; Hueyapan, Tetela del Volcán; Tlacotepec, Zacualpan de Amilpas; Jumiltepec, Ocuituco; Totolapan, Michapa, Coatlán del Río y Tlayacapan.

