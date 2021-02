"5th Avenue Studio” sobrevive a las adversidades de la pandemia

Ante una necesidad y pese a la adversidad que podría representar la pandemia de Covid-19, Leslie Quevedo Sánchez decidió emprender su propio negocio, el salón de belleza "5th Avenue Studio", esto en base a poder tener un ingreso sólido; tuvo que modificar su plan de venta llevando su servicio al domicilio de sus clientes, beneficiándose también al implementar promociones para atraer nuevos usuarios.

Previo a la llegada del covid-19 en la entidad morelense, las estéticas, peluquerías y salones de belleza atendían a sus clientes de forma totalmente personal; los clientes llegaban al negocio con o sin cita previa, se les recibía con una gran calidez y sonrisa, en ocasiones hasta se les ofrecía algo para tomar en la sala de espera donde podían disfrutar de un rato de descanso.

La realidad es que hoy la emergencia sanitaria ha cambiado por completo este mecanismo, actualmente no es posible realizar ciertas actividades para garantizar la seguridad de los clientes, así como los mismos encargados y trabajadores.

Este fue el caso de Leslie Quevedo Sánchez, quien refirió para Juntos Crecemos en los primeros meses de pandemia sus ventas disminuyeron hasta en un 50 por ciento, pese a implementar el servicio a domicilio.

El salón de belleza "5th Avenue Studio" ubicado en Acapantzingo, 62440 en Cuernavaca, Morelos, abrió sus puertas en marzo de 2020, si bien para muchos no era el momento idóneo para abrir un negocio al comenzar a registrarse los primeros casos de covid-19, Leslie Quevedo Sánchez no se dejo vencer y al contrario decidió emprender.

Su esposo fue una de las tantas personas a quienes la pandemia provocó les descontaron parte de su salario, lo que dio paso “no les alcanzara para comer”, fue así donde frente a una necesidad Quevedo Sánchez decidió instalar su oficio en un negocio a partir del 28 de marzo.

Por casi seis meses durante el mayor periodo de aislamiento social, tuvo que bajar sus cortinas al estar Morelos en alerta máxima de contagios, esto no fue impedimento para que siguiera ofreciendo sus servicios pero ahora a domicilio, “tengo bastantes clientes, quienes me decían “me urge un corte, unas uñas”, y agendaba, trataba de hacerlo con todas las medidas de protección posibles”.

Otro de los problemas que tuvo que enfrentar fue que justo en esta temporada la adquisición de sus herramientas de venta se detuvo, sus proveedores no podrían adquirir los productos, lo cual igual se tradujo en rechazar diversos servicios, “no había en donde comprar ni aquí ni en México porque estaba todo cerrado; me afecto bastante por ejemplo, si necesitaba ocupar tintes, no tenía y negaba los servicios, eso también disminuía ventas”.

Pese a los problemas económicos que ha significado la pandemia, a partir del mes de septiembre "5th Avenue Studio" volvió a abrir sus puertas pero todo el servicio es con cita previa, atendiendo a un cliente por hora más o menos. Los protocolos de seguridad han despojado al cliente de la experiencia de acudir al salón de belleza, ahora solo acuden por el tratamiento o servicio en sí, servicio en el que "5th Avenue Studio" garantiza calidad.

Leslie Quevedo Sánchez afirmó que muchos clientes si solicitan con urgencia sus servicios, desde un corte de pelo, tratamiento, tinte, uñas, entre otros; sin embargo, entre las cosas que más han dificultado el estabilizar sus recursos, no solo es el haber cerrado o atender con citas, sino el tema económico de sus mismos usuarios, al detallar la crisis sanitaria sí es igual a una crisis económica, teniendo como prioridad comprar otras cosas, en lugar de hacerse un tratamiento, por ejemplo.

Al día de hoy las ventas han aumentado un 10 por ciento, llegando al 60 por ciento de la capacidad que tenían anteriormente, continuando aplicando el servicio solo por citas por teléfono o redes sociales en su página oficial de Facebook como "5th Avenue Studio".

“Tengo una página de face o por Whatsapp, me agendan uno o dos días previos, verifico que no tenga citas para ese día, lo recorro y si no los atiendo. Les manejo todas las medidas de seguridad, no pueden entrar si no tienen cubrebocas, tengo el gel y un desinfectante, cuando entran lo aplico por completo, de pies a cabeza”.

Al terminar cada servicio tiene que volver a desinfectar cada espacio desde las herramientas, y hasta sillas para garantizar a sus clientes la seguridad sanitaria aunque, reconoció, es más tedioso y sí más gasto, “el gel antibacterial es caro, un alcohol esta carísimo, el desinfectante es caro, pero por salud uno también lo hace”.

Leslie Quevedo Sánchez es maquillista y estilista, desde antes de la contingencia sanitaria se dedicaba a esto aunque todo era a domicilio, cuenta ya con una gran cantidad de clientes, quienes reconocen su profesionalismo y calidad en el servicio.

“La pandemia ha sido difícil, nadie se hubiera imaginado que llegaríamos a este extremo pero sí seguir luchando, seguir día a día, finalmente seguir trabajando porque nadie nos ayuda, nadie nos regala nada, es el perseverar”.

"5th Avenue Studio" tiene diferentes promociones, como ejemplo, en corte ofrece el 50 por ciento; además por el 14 de febrero esta aplicando una promoción especial en pedicure spa y gel en dos tonos a un costo de 140 pesos.