2021: La falta de recursos marcaron las elecciones

Rumbo a los comicios del 6 de junio, en el primer fin de semana del año 2021 concluyó, a nivel local, el registro de candidaturas comunes y coaliciones, destacando en su gran mayoría las candidaturas comunes en distritos y municipios, según el registro elaborado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Destacaron las alianzas “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena-PES-Nueva Alianza, PAN-PSD, PAN-Humanista, PSD-PRD, PRD-PRI y PRI-Verde.

Por otro lado, en cumplimiento con la sentencia SCM-JDC-88/2020, el Consejo Estatal Electoral del Impepac emitió los lineamientos para el registro y asignación de candidaturas indígenas que participarían en el proceso electoral 2020-2021, a su vez se informó que por primera ocasión Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla, –municipios indígenas–, podrían designar a sus autoridades municipales bajo sus sistemas normativos internos, es decir, bajo sus usos y costumbres teniendo la libertad de determinar la fecha y forma mediante la cual se llevaría a cabo la elección aunque tendría que ser antes del 31 de diciembre.

Desde este mes la disputada por la insuficiencia presupuestal del Impepac inició aprobando el pleno del Consejo Estatal Electoral solicitar al gobierno del estado una ampliación presupuestal para el gasto operativo del proceso electoral 2020-2021, del ejercicio presupuestal 2021, por un monto de 243 millones 512 mil 622 pesos.

Lo anterior, al considerar el monto autorizado el 15 de diciembre de 2020 -179 millones 352 mil 921 pesos-, era insuficiente para hacer frente a cada una de sus obligaciones constitucionales y legales, siendo el árbitro electoral en el proceso 2021.

Del 2 al 31 de enero iniciaron las precampañas en Morelos, etapa que tiene como objetivo que los partidos políticos elijan al interior de su estructura, de manera democrática, a las personas que los representarán como candidatas y candidatos para la elección, en este caso que tuvo lugar el 6 de junio.

Ante el incremento de casos en la entidad por Covid-19 y al contar con la participación de 23 partidos políticos, el Impepac analizaba la implementación del voto electrónico para las elecciones del próximo seis de junio; sin embargo, fue rechazada esta idea, ya que no había sido validado por el INE y al faltar solo cinco meses para los comicios.

El consejero presidente provisional, Pedro Gregorio Alvarado Ramos, confiaba en que antes de finalizar enero el gobierno estatal pudiera autorizarles la ampliación presupuestal para el gasto operativo del proceso electoral 2020-2021.

También a finales de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria para las dos vacantes del Consejo Estatal Electoral del Impepac, una de ellas para la presidencia por un periodo de siete años.

Rumbo a los comicios del mes de junio, el Impepac adelantó su intención por promover a los partidos políticos que las campañas electorales -del 19 de abril al 2 de junio- se mudaran al mundo digital, ya que si bien el organismo electoral local había elaborado un protocolo de actuación para la temporada de campañas ante la pandemia de Covid-19, no descartaban las campañas virtuales.

En febrero el Impepac inició una campaña específica en los tres municipios indígenas del estado, Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla, con el objetivo de que sus habitantes conocieran cuál era el proceso electoral a aplicar este año, así como a qué cargos de elección popular podían acceder en los comicios.

A cuatro meses de las elecciones, se informó que la pandemia de Covid-19 frenó las aspiraciones de candidatos independientes en Morelos, toda vez que no alcanzaron el mínimo de firmas requeridas para su postulación; Edgar Vargas Santiago, aspirante a la alcaldía de Cuernavaca por la vía independiente, denunció que los requisitos para obtener ésta figura eran inaccesibles, aunado al semáforo epidemiológico rojo que no dieron oportunidad a los independientes.

Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo estatal, el Consejo Estatal Electoral del Impepac aprobó la presentación de un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del gobernador del estado, la secretaria de Hacienda y el Congreso del estado, por no entregar al instituto los recursos necesarios para la organización y desarrollo del proceso electoral 2020-2021.

A ocho meses de solicitar una ampliación presupuestal, en agosto el Impepac seguía enfrentando una situación grave económicamente, ya que a pesar de que la Corte les dio la razón para recibirla, tras iniciar un juicio político, continuaban las pláticas, pero no respuestas concretas y claras.

La consejera presidenta, Mireya Gally Jordá, señaló que si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó les entregaran el recurso requerido desde enero pasado, el Ejecutivo dejó en manos del Legislativo la resolución, quien tampoco respondió, por lo menos no la pasada Legislatura.

Este año las primeras elecciones de los municipios indígenas enfrentaron ciertas problemáticas que ocasionaron el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) anulara la elección de Coatetelco y Xoxocotla, al acreditarse irregularidades e inconsistencias graves; el Impepac avaló que trabajaba a marchas forzadas por garantizar la certeza y viabilidad en la designación de las próximas autoridades de los tres nuevos municipios.

En medio de una crisis económica, que se vuelve cada vez más severa, y mientras el Congreso de Morelos ni el Ejecutivo les daba respuesta sobre su ampliación presupuestal, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) promovió un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo el argumento de que al nombrar otro organismo externo (Congreso de Morelos) a su órgano de control estaría violentando su autonomía.

Al sostener un primer encuentro con diputados electos y titulares de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Colegio de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos estatal, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y el Impepac, la consejera presidenta, Mireya Gally Jordá, avaló que existía la disposición por parte de la siguiente legislatura de respetar la autonomía de los organismos constitucionales autónomos del estado, manteniendo diálogos y acercamientos.

Falsos indígenas en el proceso electoral

Ante la presencia de “falsos indígenas” en el proceso electoral 2020-2021, la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, afirmó que se necesita fortalecer la ley electoral para evitar que candidatos sin auto adscripción calificada puedan acceder a un cargo de elección popular que no les corresponde.

Para el mes de septiembre, el Impepac estaba a punto de paralizarse por la falta de recursos económicos, al no contar con el dinero suficiente ni siquiera para pagar la nómina, esto ante la nula respuesta por parte del Congreso de Morelos para otorgarles una ampliación presupuestal por cerca de 30 millones de pesos.

De la ampliación solicitada recibieron poco más de 75 millones de pesos; en mayo, les entregaron otros 15.5 millones de pesos y, en este tiempo estaban en espera de recibir más de 20 millones de pesos para concluir el año, por lo cual la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo de entregarles solo 10 millones de pesos para finalizar el año, al referir que era insuficiente para hacerle frente a los compromisos que aún tenían para el proceso electoral 2020-2021.

A casi tres meses de concluir el proceso electoral 2020-2021 y definirse la integración formal de los ayuntamientos en el estado, el Impepac comenzó a avanzar en la organización de la consulta sobre la idoneidad de las acciones afirmativas en materia indígena implementadas en el actual proceso electoral ordinario local.

En sesión extraordinaria, el Consejo Estatal Electoral del Impepac autorizó el Programa de Capacitación para el personal que participará en dicho ejercicio donde las comunidades indígenas de Morelos serán escuchadas, acatando una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pobladores del municipio indígena de Coatetelco protestaron por más de seis horas en Cuernavaca exigiendo al Impepac organicen sus elecciones extraordinarias convocadas para el 17 de octubre.

A finales de noviembre, el Impepac señaló que insistirían hasta el último momento en recibir la ampliación presupuestal solicitada para este año electoral, restando 15 millones de pesos, pidiendo, además al Congreso de Morelos, un presupuesto 2022 de más de 182 millones, siendo utilizado para liquidar ciertos adeudos adquiridos para el proceso electoral 2020-2021, como por ejemplo al INE.

Rumbo a los comicios de junio de 2021, a principios de enero, los tiempos de difusión en radio y televisión iniciaron; de acuerdo a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos cada 22 minutos, en promedio, los ciudadano estarían expuestos a escuchar propaganda electoral de partidos políticos.

A finales de enero, en Sesión Ordinaria del Consejo Local del INE en Morelos se dieron a conocer los avances sobre la organización del proceso electoral concurrente 2020-2021 donde se contaría con 735 figuras, 107 Supervisores/as Electorales y 628 Capacitadores/as Asistentes Electorales.

De acuerdo al “Índice de Desarrollo Democrático 2020”, elaborado por la fundación Konrad Adenauer Stiftung, PoliLat, INE, CEPOS y USEM, Morelos ocupaba en el mes de febrero el penúltimo escalón entre las 32 entidades federativas del país en el desempeño de la democracia, ubicándose en el lugar 31 con el peor puntaje, especialmente en democracia social y democracia económica.

Por ello, Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, refirió que el llamado a la ciudadanía era a participar en los distintos cargos que estarían disponibles para la organización del proceso electoral del seis de junio.

En tanto, el ingeniero, Alejandro Salgado Salgado, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, informó que si bien el órgano electoral es el encargado de organizar las elecciones también corre a su cargo la educación cívica, por lo cual iniciaron un programa de promoción del voto y participación ciudadana que buscaba impactar en la opinión de la ciudadanía en cuanto al derecho y obligación que tienen respecto al ejercicio del sufragio.

Agilizan trámites

Del 1 al 10 de febrero el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el servicio con o sin cita, en este periodo en los 11 Módulos de Atención del estado de Morelos se realizaron 18 mil 793 trámites y se entregaron mil 052 credenciales, al sumarles las solicitudes de trámite que se entregaron en el último día del periodo se atendieron a 22 mil 179 personas.

A 104 días de las elecciones del próximo mes de junio, el INE y el ayuntamiento de Cuernavaca firmaron un convenio de colaboración que permitiría en los espacios proporcionados por el municipio se pudieran instalar centros para llevar a cabo las actividades de capacitación electoral en su primera etapa a ciudadanos sorteados y en la segunda a quienes fungirían como funcionarias y funcionarios de casillas, a fin de garantizar su seguridad en instalaciones adecuadas, pero sobre todo el ejercicio del derecho al voto.

Tras concluir, el Consejo General del INE, la fiscalización de precampañas y obtención de apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes en el proceso electoral 2020-2021, estableció en el mes de marzo que tres aspirantes a ser candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca, diputación local por el VII distrito y federal por el II distrito incumplieron con su obligación de presentar informes de gastos de precampaña, perdiendo su candidatura.

Estos fueron Diego Gómez Henríquez del partido Más, Más Apoyo Social; Paola Cruz Torres del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Sergio Beltrán Toto de Redes Sociales Progresistas, respectivamente, sumándose Leticia Calderón Ramírez también de Redes Sociales Progresistas.

Se sanciona a nueve partidos políticos

De igual forma, en cuanto la fiscalización en el ámbito local, el Consejo General aprobó sanciones a nueve partidos políticos con registro estatal, detectando diversas conductas o irregularidades en la revisión de los ingresos y gastos.

Las sanciones fueron para: Futuro, 1,238,179.73; Socialdemócrata de Morelos, 240,892.50; Más Más Apoyo Social, 98,507.22; Renovación Política Morelense, 93,991.02; Partido Encuentro Social Morelos, 89,776.67; Podemos, 75,057.69; Movimiento Alternativa Social, 65,728.28; Partido Morelos Progresa, 38,125.11; y Nueva Alianza Morelos, 1,737.60.

Las anomalías que dieron paso a la pérdida del registro y sanciones económicas fueron omisiones al presentar informes, egresos no reportados, eventos registrados de forma extemporánea y gastos de personas que no fueron registradas como precandidatas aunque sí participaron en la contienda interna de los institutos políticos.

Ni la Covid-19 fue impedimento para que la ciudadanía quisiera participar como funcionarios de casilla, el INE Morelos informó que al concluir la primera fase de capacitación de funcionarios de casilla, 41 mil 994 personas cumplieron con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla, cifra que duplica lo esperado requiriendo en total 22 mil 320 funcionarias y funcionarios para dos mil 480 casillas.

A cinco días de arrancar las campañas a diputaciones federales, la vocal ejecutiva del INE Morelos, Liliana Díaz de León Zapata, exhortó a las candidatas y candidatos, así como a los partidos políticos y coaliciones realizar campañas propositivas y de altura que permitieran al electorado tomar una decisión razonada en las elecciones del 6 de junio.

Iniciando el mes de abril, los Consejos Distritales del INE celebraron la segunda insaculación para aquellos ciudadanos que fungirían como funcionarios de las mesas directivas de casilla, informando que en comparación con las elecciones del 2018, para el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021 habían sido más las personas que aceptaron ser funcionarios.

Protocolo sanitario para las elecciones

En el mes de mayo, el INE y el Impepac se unieron para llevar a cabo una demostración del protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas en el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía que podrían emitir su voto sin riesgos de contagios de Covid-19.

Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Morelos, pidió a la población no dejarse engañar por información falsa sobre la elección. Aclarando que las personas que siguieran formadas a las seis de la tarde, el día de los comicios, podrían emitir su sufragio sin problema.

Llega el material electoral

El 19 de mayo arribó a Morelos el material electoral para la elección de diputados federales. Custodiados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, las boletas, actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo de casilla (diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional), líquido indeleble, entre otros materiales y documentos que llevan emblemas de partidos políticos, llegaron a los cinco Consejos Distritales federales en la entidad.

La vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, Sinia Álvarez Ramos, informó que a nivel estatal se recibieron un millón 676 mil 514 boletas, que el día de la jornada electoral estarían en dos mil 284 casillas en la entidad. Solo para el distrito 01 en Cuernavaca entregaron 359 mil 024 boletas.

En conferencia de prensa digital con autoridades electorales del estado, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, puntualizó que pese a que las acciones afirmativas aprobadas por los órganos electorales habían sido simuladas por las y los candidatos, no podrían considerarse un fracaso, al ser un precedente de la inclusión que debe existir hacia grupos vulnerables.

A días de la jornada electoral y luego de que en redes sociales comenzara a difundirse un supuesto “Manual del representante de casilla”, mediante el cual estaban solicitando a los funcionarios de casilla duplicar votos a partidos en alianza con Morena, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE aprobó cuatro materiales que buscaban reforzar la capacitación en materia de escrutinio y cómputo, tratándose particularmente de clasificar y registrar los votos emitidos por las distintas coaliciones presentadas por los partidos políticos.

La vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE Morelos, Karen Anel Botello Verzañez, reconoció que la creación de dichas infografías era con el objetivo de reforzar la capacitación para que el día de la jornada electoral y días previos, los funcionarios de mesa de casilla estuvieran preparados para recibir el voto de los ciudadanos, contando con los elementos para llevar a cabo su función de forma correcta.

Pasando los comicios que en un panorama federal se efectuaron en total paz y tranquilidad y de cara a la Consulta Popular el 1 de agosto para el enjuiciamiento a los últimos cinco expresidentes de México, el Instituto Nacional Electoral (INE), definió que en Morelos se instalarían alrededor de 903 mesas receptoras en 404 domicilios.

Sinia Álvarez Ramos, vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, explicó para el Sol de Cuernavaca que un promedio de 404 mesas receptoras se ubicarían en los mismos domicilios que fueron utilizados durante las elecciones del pasado 6 de junio y en cada una de ellas se podría recibir la opinión de dos mil morelenses.

El primero de julio, el INE Morelos informó que cerca de seis mil cien ciudadanas y ciudadanos morelenses tendrían que votar el 1 de agosto para que la Consulta Popular que busca enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México, fuera válida.

Proceso electoral histórico

El proceso electoral 2020-2021 quedará en la historia, no solo por los resultados obtenidos, sino también al ser programa piloto para incluir nuevos mecanismos de sufragio, uno de ellos fue el voto en línea para personas que residen en el extranjero; Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva del INE Morelos señaló que si bien no se llevó a cabo en Morelos, al no contar con elecciones a la gubernatura, en otros estados su implementación se concretó de forma exitosa.

Así mismo, mencionó que se incorporó el voto de personas en prisión preventiva en cinco centros penitenciarios del país, derivado de una resolución que tomó la Sala Superior en 2018; a nivel estatal fueron alrededor de 14 morelenses los que incidieron en el resultado para diputados federales.

En el marco de arribo a Morelos de las papeletas para la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró a El Sol de Cuernavaca que los principios de certeza, equidad e imparcialidad serían garantizados en este ejercicio de participación ciudadana para llevar a cabo el juicio en contra de los últimos cinco expresidentes de la República.

Al cierre del cómputo distrital en Morelos, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la Consulta Popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México alcanzó una participación ciudadana del 8.94 por ciento, según esta estimación no alcanzaba para hacer vinculante el ejercicio, pues era necesario registrar participación del 40 por ciento.

Por primera ocasión a nivel nacional, en el mes noviembre “La Consulta Infantil y Juvenil 2021” fue en modalidad mixta, pudiendo participar niñas, niños y adolescentes de tres a 17 años en modalidad virtual y presencial.

Durante la presentación de esta consulta, la Mtra. Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, manifestó que este año esperarían superar la participación de la Consulta Infantil y Juvenil del año 2018 en la entidad, la cual correspondió a 76 mil 579 niñas, niños y adolescentes.

A fin de fortalecer las acciones de respeto e inclusión hacia la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado, personal de la Junta Local Ejecutiva y de las Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos recibieron un curso de capacitación por la Dirección Administrativa de Atención a Grupos Vulnerables e Inclusión Social de Cuernavaca, con el tema: “El Paradigma de la Diversidad Sexual”.

Rumbo a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Morelos 113 personas y organizaciones serían promoventes de la recopilación de firmas para solicitar este proceso de participación ciudadana.

La vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, Liliana Díaz de León Zapata, informó que el 15 de octubre concluyó el plazo para que la ciudadanía interesada o bien grupos de ciudadanas y ciudadanos constituidos en una organización o asociación civil, dieran el aviso de intención al INE de querer ser promoventes de la revocación de mandato.

A nivel local recibieron 142 avisos de intención para participar en la promoción de la revocación de mandato, de las cuales 113 fueron procedentes y 29 no procedentes.

Pese a que gran parte del país se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico de riesgo por la pandemia de Covid-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) seguirá trabajando con el modelo de citas programadas, incluyendo al estado de Morelos.

A través de redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmó que el recorte presupuestal para 2022 de cuatro mil 913 millones de pesos pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el Presupuesto de Egresos para 2022.

A un mes de concluir la recolección de firmas para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos estaba dando seguimiento como lo establece la Constitución Política mexicana, aclarando que no existe la figura de ratificación, solo de revocación de mandato.