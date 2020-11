Dos semanas y podría Morelos caer de nuevo en semaforo naranja

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 17 mil 650 personas, de las cuales se han confirmado siete mil 461 con coronavirus COVID-19, 109 están activas, descartado nueve mil 283 y están como sospechosas 906; se han registrado mil 385 defunciones.

Los nuevos pacientes son 25 mujeres de los municipios de Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Tepoztlán, además de Ixtapaluca en el Estado de México; de las cuales 17 permanecen en aislamiento domiciliario, 5 hospitalizadas graves, una no grave y 2 fallecieron.

También, 31 hombres de Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Hueyapan, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán y Xochitepec, así como de la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México; de los cuales 20 se encuentran confinados en sus hogares, 5 hospitalizados graves, 5 no graves y uno perdió la vida.

En tanto, las nuevas defunciones se registraron en un masculino de Jiutepec, que presentaba hipertensión arterial y diabetes mellitus; además de 2 mujeres de Cuernavaca que padecían diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo y otras comorbilidades.

La dependencia estatal detalló que, de los siete mil 461 casos confirmados, 77 por ciento ya están recuperados, 2 está en aislamiento domiciliario, otro 2 en hospitalización, mientras que un 19 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.

Los casos confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente manera, Cuernavaca, dos mil 021; Cuautla, mil 064; Jiutepec, 757; Ayala, 323; Temixco y Jojutla, 289; Yautepec, 263; Emiliano Zapata, 251; Zacatepec, 243; Xochitepec, 203; Yecapixtla, 157; Tlaltizapán, 152; Puente de Ixtla, 142; Axochiapan, 125; Tepoztlán, 113; Xoxocotla, 105; Tlaquiltenango y Tlayacapan, 103; Tepalcingo, 83; Ocuituco, 59; Jonacatepec, 56; Atlatlahucan, 53; Huitzilac, 51;Tetela del Volcán, 42;Amacuzac, 41;Miacatlán, 33; Totolapan y Jantetelco, 25; Temoac,21;Tlalnepantla, 20; Mazatepec y Tetecala, 18; Coatlán del Río y Zacualpan de Amilpas, 17; Coatetelco, 11; Hueyapan, 3; otros estados, 165.

La institución refirió que a la fecha se han recuperado cinco mil 779 personas, en Cuernavaca, mil 589; Cuautla, 871; Jiutepec, 621; Ayala, 269; Jojutla, 214; Yautepec, 211; Temixco, 200; Emiliano Zapata, 199; Zacatepec, 181; Xochitepec, 149; Yecapixtla, 129; Tlaltizapán, 108; Puente de Ixtla, 105; Tepoztlán, 91; Axochiapan, 83; Tlaquiltenango, 72; Tlayacapan, 71; Xoxocotla, 65; Tepalcingo, 54; Jonacatepec, 51; Ocuituco, 46; Atlatlahucan, 43;Huitzilac, 42; Amacuzac, 32; Tetela del Volcán, 28; Miacatlán, 23; Tlalnepantla y Totolapan, 18; Tetecala, 16; Jantetelco, Mazatepec y Temoac, 15; Zacualpan de Amilpas, 14; Coatlán del Río, 12; Coatetelco, 7; Hueyapan, 1; otros estados, 101.

Del total de pacientes confirmados, mil 081 son personal de salud: médicos, 364, de los cuales 331 se han recuperado y 22 han perdido la vida; enfermería, 475, con 455 que han superado la enfermedad y siete fallecimientos; otros trabajadores, 242, 223 ya sanos, con 9 decesos.

En conferencia de prensa, la tarde de ayer las autoridades sanitarias federales informaron que Morelos se mantiene en color amarillo en el semáforo de riesgo COVID-19 por las siguientes dos semanas; en este sentido, la Secretaría de Salud reitera el llamado a la población a no confiarse y no bajar la guardia respecto al uso del escudo de la salud y la movilidad, con la finalidad de que la entidad no retroceda a color naranja.