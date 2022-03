Zeon abraza la oscuridad en su EP "Damage Control"

Después de colaborar en los videos musicales de artistas como Lady Gaga, el talentoso joven Alejandro Salinas emprende su proyecto musical como solista bajo el nombre de Zeon, y ya ha cautivado al público con su primer EP "Damage Control" del género dark pop.

"Estoy muy emocionado por el estreno de mi primer EP 'Damage Control', que incluye cinco canciones de Dark Pop, que es una mezcla de electro house, rock industrial y pop", expresó Alejandro Salinas (Zeon).

Durante varios años, Alejandro trabajó el ámbito de los videos musicales con personalidades como Lady Gaga y Lila Downs, hasta que decidió emprender su propio camino y compartir también su talento en la música.

"Hubo un momento en el que sentí que tenía que hacer mi propia música porque quería expresar mis propios mensajes, de alguna manera estaba haciendo visuales sobre lo que ellos querían transmitir en su música y ahora fue al revés, yo construir mi propio proyecto".

Respecto a su EP "Damage Control", Zeon comenta que desde hace un par de años estuvo trabajando en él, decidiendo las canciones que formarían parte del proyecto, hasta llegar a consolidarlo".

"Este EP va de los años recientes que me ha tocado pasar por diversas situaciones complicadas que me han dejado marcado, y estas canciones son el reflejo de esos momentos. Es como decir que el dolor es difícil de sobrellevar, pero elijo aceptarlo, celebrar con esta música y abrazar la oscuridad".

Las canciones de este EP han tenido un muy buen recibimiento por parte del público. Además ha aprovechado sus habilidades para la creación de los videos, de cada tema, reforzando así cada lanzamiento.

Finalmente, Zeon cierra su EP con el reciente lanzamiento del tema "Hella good" una versión, muy original del tema de tema de No Doubt, banda liderada por Gwen Stefani.

"Elegí esta canción porque me parecía la manera perfecta de terminar el EP de alguna, con un sentido más rockero. En el video hago un performance, con diferentes looks y alter egos. Tiene un guiño al video original, pero con mi versión, para cerrar este capitulo del EP. Yo crecí escuchando esta canción, veía el video, en una televisión chiquita que de hecho sale en el video, y me sorprendía mucho. Al principio, siempre hacía tributos a mis canciones favoritas de forma casera, como una forma de decir gracias por darme inspiración y ahora yo te regalo mi versión".

Zeon comenta que siempre está trabajando en algo, por lo que ya prepara su primera línea de ropa y accesorios, para compartir con su público. Además de que ya está haciendo nuevas canciones, porque tiene la idea de lanzar un álbum más adelante.

Conéct@te

Instagram: @ze.on

Facebook: /zeonmusic.official





