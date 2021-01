Yo soy Fer Rompecabezas

Para iniciar el 2021 de la mejor manera, la cantante Yo soy Fer presentó el tema “Rompecabezas” en las diversas plataformas digitales, canción que es el décimo lanzamiento en ver la luz del proyecto 52KMKZ, que presenta un tema por semana durante un año de la productora 3KMKZ.

“Rompecabezas” es un tema con el cual ella quiere poner fin a la forma en que se ha llevado a cabo el cortejo de hombre–mujer. La letra de esta canción habla sobre cómo las mujeres están hartas de cuentos de hadas, piropos engañosos y la conquista tradicional.

La canción es de la autoría de Yo soy Fer y Kenji Domínguez Kato (productor, compositor). Ambos han trabajado en diferentes proyectos y crearon una mancuerna espectacular que se demuestra en este sencillo, que a pocas horas de su lanzamiento está causando gran sensación entre sus seguidores.

“Como las chicas nos estamos empoderando y dándonos nuestro lugar, la canción surge para animarlas a tomar la iniciativa, esa canción habla de conquistar a un chico, pero de una forma no tradicional, es decir que estamos cansadas y aburridas de que nos cortejen con un poco de labia; y queremos cambiarlo totalmente, y hacerlo a nuestra manera, tomar la iniciativa y romper con los estereotipos y demostrar que podemos llevar las riendas de ese ligue”, expresó Yo soy Fer.

Para la cantante “Rompecabezas” es el tema idóneo para empezar el año con una nueva mentalidad y hacer volar la mente de jóvenes mujeres, demostrando que se puede ir más allá de lo clásico. Afortunadamente, el tema ha tenido mucho éxito, y a pocos días de su lanzamiento, Fer ha recibido muy buenos comentarios.

“A la gente le ha gustado mucho la canción a nivel rítmico, con ese flow pegajoso que tiene, y sobre el mensaje ha logrado conectar con bastantes chicas y es como wow nosotras tenemos que tomar el control, y la verdad me tiene muy contenta y emocionada porque es justo lo que queríamos dar e incentivar a las mujeres a quitarse estereotipos y empoderarse”.

La cantante está muy contenta de ser parte del proyecto 52MKZ, que inició en noviembre de 2020 y durante un año, presentará una canción nueva cada viernes, con el objetivo de impulsar el talento de los artistas de diversas partes del mundo y para brindarle al público novedades musicales.

“Estoy muy emocionada, sabemos que el 2020 fue muy difícil para el mundo, para los artistas y el entretenimiento, y la verdad que arrancar el año estrenando canción y formar parte del proyecto 52KMKZ me pone muy contenta y motivada. 3KMKZ es un sello súper importante con un equipo muy valioso y formar parte de esto es todo un lujo para mí”.

La joven cantante demostró su gusto por la música desde los cuatro años, y al dejar ver su talento, sus padres decidieron apoyarla y ayudarla a forjar sus sueños.

“Siempre me gustaba cantar, una ocasión en el trabajo de mi papá había un evento y había karaoke, yo no sabía leer pero me sabía una canción y ahí nació todo, a la gente le gustó y mis papás ni siquiera sabían que me gustaba cantar, pero me apoyaron con clases de canto y música, estudié Educación Musical para dar clases, pero me di cuenta que no era lo mío pero me ayudó mucho con herramientas para el proceso como músico. Después me fui a vivir a México y ahí aprendí mucho más sobre la producción musical y me conocí más como artista”.

Instagram: @yosoyferr1