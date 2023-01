Xiclon presenta su edición duluxe del disco "Desahogo"

La agrupación Xiclon celebra su éxito musical y el segundo aniversario de su álbum debut, con el lanzamiento especial de la versión de lujo de ese primer álbum llamado "Desahogo", que incluye cinco versiones acústicas y una versión de piano del tema "Sin ti soy yo", uno de los temas favoritos de su público.

Para la agrupación el álbum "Desahogo" (Deluxe) representa una oportunidad más para destacar la flexibilidad de sus canciones y su música en general, la cual se hace notar en las influencias de jazz, en la versión acústica del tema "De qué sirve", el cual originalmente fue presentado como canción pop-punk.

Asimismo, destaca la continuación del gusto de sonidos y ritmos tradicionales, tal y como se puede escuchar en el tema "Que me están matando", el cual está basado en el bolero norteño, y "Algo debe cambiar" una cumbia nuevamente hecha en colaboración con Los Gran Reyes.

Con esta magnífica producción, Xiclon culminó el año 2022, y durante este nuevo año se prepara para lanzar música totalmente nueva para seguir conquistando al público.

"La versión deluxe de 'Desahogo' es como el punto final de un ciclo o una primera fase para nosotros. La banda ha estado con una mentalidad de exploración desde sus inicios en 2019, y este álbum es una representación total de eso. Nos encantó el hecho de volver a trabajar algunas canciones y presentarlas de una manera distinta. Empezar el 2023 con este álbum nos da confianza no sólo en nuestro sonido, sino también en nuestra visión a futuro, no se me ocurre una mejor manera de comenzar la transición hacia nuestra siguiente fase", expresó Juan Carlos Martínez, líder de la banda.

Una banda alternativa

Xiclon es una banda alternativa emergente que surge en Dallas, Texas, que representa con valentía e impacto un nicho particular de cultura México-americana.

La historia de la banda empieza a finales del 2018 con Juan Carlos Martínez y Vicente Tapia, quienes después de haber formado parte de varios proyectos musicales deciden crear un estilo representativo de sus influencias musicales sumamente variadas. De esto resulta una fusión particular principalmente compuesta del rock americano y el norteño mexicano, que proyecta una gran frescura y a la vez nostalgia de dos culturas distintas, pero unidas por una sub-cultura alternativa la cual se había mantenido mayormente desatendida y sin voz ni representación.

En noviembre del 2019 se integra a la banda Mathew West quien encontró una similitud en las ideales e intenciones musicales de Juan Carlos y Vicente. Poco después el grupo se estableció formalmente con el lanzamiento de su primer sencillo llamado "Qué difícil" un tema que con su uso de la cadencia de huapango y una capa potente de guitarras distorsionadas sirvió como la declaración definitiva de la intención de la banda. Este atrevimiento siguió a paso firme con los lanzamientos subsecuentes de otros temas a inicios del 2020.

Debido a la pandemia, la banda detuvo sus planes de presentaciones en vivo, sin embargo, ese tiempo de confinamiento fue para terminar suprimer material discográfico llamado “Desahogo” que incluye 15 temas compuestos y auto-producidos por la banda y trata con temas como la depresión, ansiedad, desamores y la individualidad, entre otros.

A partir del verano de 2021, retomaron las giras y se han encontrado nuevamente con sus seguidores.

Conéct@te:

Instagram: @xiclon

Facebook: /xiclonmusic







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!