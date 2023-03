Víctor Manuelle celebra 30 años de carrera con una gira internacional

“Estoy contento, entusiasmado, incrédulo, a veces uno no se da cuenta hasta que no sucede, han sido 30 años que han pasado para mí volando”, dice el cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, quien celebra su aniversario con una gira que iniciará en el recinto más importante de su país, el Coliseo de Puerto Rico, el próximo 3 de junio.

En entrevista con El Sol de México, el intérprete de Dile a ella, agrega que desde que recibió un reconocimiento a su trayectoria en la pasada gala de Premio Lo Nuestro, “no ha parado de ser emocionante para mí, darme cuenta de que a través de tres décadas el público ha seguido ahí soportándome y escuchando mis canciones”.

En los años noventa, un joven sonero incursionó en la música bailable y su éxito fue inmediato gracias a temas como Apiádate de mí y Se me rompe el alma. Hoy, recuerda que encontró su pasión y se decidió a cantar, “sin ninguna certeza de que pudiera vivir de la música, eso sí nadie me lo garantizaba, pero desde que tuve la oportunidad, me he preocupado por hacerlo bien, mantenerme vigente, respetar mi carrera, es un todo, no solamente la música, sino cómo te proyectas, los movimientos que haces estratégicamente, con quién colaboras. Lo he tenido muy en mente para poder llegar hasta donde estoy ahora, cumpliendo 30 años”.

El cantante, quien ha colaborado con Gilberto Santa Rosa, Tego Calderón, Farruko, Sin Bandera, Reik y Yuridia, entre otros, admite que si bien su género es la salsa, “nunca tuve temor a las colaboraciones y expandir un poco mi registro, para que la gente me viera como un artista, no solamente como un salsero”.

La suya, ha sido una historia de éxito. Celebra 30 años prácticamente con los mismos integrantes en su equipo, desde la parte administrativa, hasta los músicos de la orquesta que lo ha acompañado durante todos estos años. “Hay músicos que están cumpliendo los 30 años conmigo y los que han llegado más reciente, casi todos llevan 12, 14 años, somos una familia, lo quiero mucho, aparte de que son excelentes músicos y mientras ellos no quieran salir de mí, seguiremos”, comparte quien se prepara para su gira, que después del concierto en Puerto Rico, seguirá por Estados Unidos, y para la segunda etapa, entre agosto y septiembre, recorrerá América Latina, México incluido.

Víctor Manuelle ha cumplido su sueño de ser un gran cantante, pero no es fruto de la suerte o la casualidad. “Parte de la estrategia ha sido el saber que iba a llegar el momento en el que tendría 20 presentaciones en el mes, porque estaba dándome a conocer y la juventud también te lo permite, pero también iba a llegar un momento donde no iba tener quizá el mismo ánimo, no iba a tener la misma edad, o probablemente tampoco tanto público porque iba a dejar de ser novedad”, explica.

Se imaginaba que tal vez sería un artista respetado, con 10, o 15 años de trayectoria, aunque la expectativa fue superada. “Me preparé para eso en todos los aspectos, sicológicamente, para entender que me disfruto mi carrera, tuve mis años en los 90, cuando era una figura nueva y ahora ya estoy disfrutando mis años de establecerme, con 30 años de carrera, pero entendiendo que aunque tenga la oportunidad, si no quiero tocar los 20, 25 conciertos de aquellas épocas, no lo hago, tengo otras prioridades, tengo una nieta que me tiene completamente loco, una familia que es espectacular y me gusta hacer las cosas que me apasionan, una de ellas es la música y la otra es dedicarle tiempo a mi familia”.

Precisamente a su nieta Dylara Valentina está dedicado su más reciente tema, Devuélveme un te amo, escrito por él junto a Lenny Rafael Salcedo Abreu. Un tema de amor incondicional con suave cadencia para bailar. “Mi nieta se ha encargado de que viaje menos, de que no quiera salir, pero a la vez me ha dado algo como rejuvenecimiento, la veo y me dan ganas de componer, de hacer música y por eso sale este tema lindísimo, que espero que puedan verlo y apreciarlo, estoy disfrutando otra etapa, una de las más hermosa que me ha tocado vivir”.

Con más de un centenar de canciones grabadas, Víctor Manuelle reconoce sin falsa modestia que “no hay nada de lo que me tenga que quejar, he realizado más cosas de las que jamás imaginé, tengo que ser agradecido con Dios y con el público, porque me he mantenido vigente, todavía puedo seguir haciendo música y estoy saludable”.

Lo que sí acepta, es que no hay un logro pequeño para él. “Cuando estás en tu casa cantando con un cepillo como micrófono frente al espejo, y luego cantas frente a un público de máximo 25 personas, cada una de esas cosas son un logro. Yo no soñaba nunca con cumplir 30 años, quería cantar y si me preguntas, jamás pensé que era por ganar dinero, no, lo que quería era cantar. Obviamente después vas madurando, te das cuenta de que con eso mantienes a tu familia y empiezas a preocuparte por cómo manejar las finanzas, pero todo lo que hago cada día es un triunfo. Por ejemplo, voy a dar un concierto en el venue más importante de mi país, el Coliseo de Puerto Rico, que ya lo había hecho antes, pero para mí es un logro hacerlo después de 30 años de carrera, porque hay artistas que hacen todos sus logros en sus primeros tres años y después no existen”, finaliza.