Vibarco conquista al público con su EP "Wash"

El cantante y compositor colombiano Vibarco cautiva al público con su reciente EP "Wash" en el que se ve reflejado su estilo musical y letras urbanas con sonidos electrónicos, que lo han caracterizado ante el público.

"Este álbum surge por necesidad o aburrimiento, porque llevaba mucho tiempo haciendo reggaetón y quería algo nuevo, y me fui a Los Angeles a trabajar con gente que no habla español, que no tiene idea del reggaetón, les pedí que me mostraran su trabajo, para yo trabajar sobre eso y hacerlo sonar como música urbana", expresó Vibarco.

Este EP está integrado por siete canciones, de las cuales presentó previamente "Londres" y "Cabrón", donde habla de desamor y reencuentros, temas que han tenido gran éxito entre el público y que se complementan con las otras cinco canciones del material.

"Es increíble el apoyo del público, ha sido una respuesta brutal, algo que realmente no me esperaba, algo muy especial; e incluso más de lo que imaginé, porque ha sido algo muy diferente y que la gente no está acostumbrada a escuchar".

Además de presentar los videos de las canciones, Vibarco está realizando un minidocumental sobre el EP "Wash".

"Es un minidocumental con capítulos de un minuto, donde contamos toda la historia del álbum y le damos un poco más de contexto, porque fue un proceso muy bonito y queremos que la gente lo pueda apreciar".

Recientemente, Vibarco tuvo la oportunidad de presentarse por vez primera en Los Ángeles y en la Ciudad de México, cautivando al público con su música y enorme talento.

"Fue un sueño, siempre he sido muy seguro de nuestro producto y gran trabajo, que a la hora de mostrarlo no me siento nervioso, porque para mí es un éxito por el esfuerzo que hemos puesto, somos un gran equipo y me siento muy apoyado, pero ver la reacción de la gente, que es más de lo que uno espera, me da vida. La gente estaba súper conectada, les encantó la música, es un álbum que se creó para los shows en vivo, y saber que les gusta me motiva mucho a seguir".

A través de su música, Vibarco aborda temáticas cotidianas de desamor, amor, diversión y fiesta, pero siempre buscando el toque distinto, "Me gusta decir lo mismo de siempre pero de una forma diferente, empujarlo lo más que pueda, siempre ha sido mi motivación más grande".

Vibarco mencionó que desde pequeño desarrolló su talento para escribir y cantar, sin embargo, sólo lo hacía como pasatiempo, sin tener un objetivo de dedicarse a esto de forma profesional.

"Los profesores me decían que tenía talento para escribir, yo nunca lo noté, siempre lo veía como un hobbie y empecé a hacerlo más constantemente, y vi que captaba más de lo normal la atención, se regó la voz y muchos artistas me invitaron a ser parte de sus proyectos".

Es así como a la par de su proyecto musical, Vibarco se caracteriza por ser un aclamado compositor que ha colaborado con grandes estrellas de la música como Maluma, Reik, Manuel Turizo, Morat y Piso 21, entre otros.

"Para mí ha sido un honor, porque aprendo de ellos y lo aplico en mi propia carrera".

Actualmente, el video de su canción "Londres" se puede ver en las pantallas del metro de la Ciudad de México.

En su canal oficial de YouTube, Vibarco continúa lanzando la serie del mini documental de "Wash" y trabajando en más música, para seguir conquistando al público.

Conéct@te:

Instagram: @vibarco

Facebook: /vibarcomusic









