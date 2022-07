¿Quién es Verónica Bravo, la actriz de 'comandante Harina' que ganó fama por este papel?

Verónica Bravo es una actriz mexicana que se hizo famosa por su participación en diferentes cortometrajes de internet, aunque la mayoría de sus papeles han sido cómicos, también ha participado en otras producciones con temáticas más serias, que tratan situaciones que pueden resultar delicadas para la sociedad.

Desde muy joven comenzó a colaborar en varios proyectos artísticos dentro del teatro, pero su fama creció en el 2019 al actuar en el video ‘Harina’ que se convirtió en el más visto de ese año en YouTube, luego, una compañía de entretenimiento popular decidió contratarla para que co-protagonizara una serie web.

Hace poco, su nombre se volvió tendencia a causa de un problema que tuvo con una institución financiera, pues ella aseguró que perdió todos sus ahorros luego de que le robaran su celular, ella criticó el sistema de seguridad del banco, por lo que pidió el apoyo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿Quién es Verónica Bravo, actriz de Backdoor?

Es una actriz de 43 años que ha colaborado en producciones de Internet, así como en teatro y algunos proyectos de televisión. En redes sociales también es conocida por su activismo a favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género.

Su carrera artística comenzó en el año 2012 cuando se graduó del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla (UNAM). Desde que egresó, logró participar en más de 15 puestas en escena, algunas de las obras en las que actuó fueron ‘Cómo Sembrar Cocodrilos en un Cabaret Mecánico’, ‘Simulacro de Idilio’ y ‘La Metáfora de las Aves’.

También salió en las películas ‘Ahí te encargo’ y ‘El hombre Búfalo’. Además, ella tiene un gran historial en la web, pues ha salido en programas de streaming como ‘Del Silencio’ o ‘Historia de un Crimen: La búsqueda’, que narra la historia del caso de delito cometido en México en contra de la niña Paulette.

De la misma forma, estuvo en el cortometraje ‘La Cuarta Puerta’. Hace poco promocionó en su perfil de Instagram y Facebook la obra ‘Conejo Blanco, Conejo Rojo’, y 'Abismo' de la que igual formó parte del elenco.

Bravo ha estado en varias producciones de Comedy Central. Actualmente trabaja en Backdoor, que es un canal de YouTube que cuenta con una serie de sketchs cómicos que narran distintas historias unitarias, ella ha salido en varios videos, pero su carrera tuvo un gran impulsó cuando participó como la ‘oficial Ramírez’ en la grabación llamada ‘Harina’.

En ella actuó junto al comediante Memo Villegas, gracias al buen impactó que tuvo ese video, en el 2022 Prime Video los contrató para que los dos regresaran a esos papales, pero ahora para protagonizar la serie ‘Harina, el teniente vs. El Cancelador’.

Su problema con BBVA

La actriz comentó que hace unos días perdió su teléfono, y que alguien desconocido logró acceder a su información bancaria para retirar todo el capital que tenía almacenado: “Me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la (aplicación) de Santander, solo con la de BBVA. Me robaron todo mi dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo”, indicó.

Verónica mencionó que la empresa no se hizo responsable del inconveniente, y tampoco accedieron a llegar a un acuerdo, por ese motivo, ella invitó a sus seguidores a que tuvieran cuidado con el banco BBVA, asimismo, hizo una denuncia pública ante la Condusef.

“Voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparta este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar, pero no es nada segura, y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos”, detalló.

