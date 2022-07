Vanessa Bauche presenta en el GIFF la campaña Cero violencia contra las mujeres

LEÓN. Durante la presentación de la campaña Cero violencia contra las mujeres, la actriz mexicana Vanessa Bauche recordó una frase que escribió hace varios años: “cuando la humanidad desnormalice las violencias el mundo conocerá la paz”.

Fue así como presidió su discurso en el Guanajuato International Film Festival (GIFF) en su edición número 25, en donde se llevó a cabo el lanzamiento de la iniciativa y aprovechó para señalar los diferentes tipos de violencia que vive la sociedad en el país.

Te puede interesar: Ellos son los 10 actores mejor pagados de Hollywood; mujeres quedan rezagadas

Gossip Joey King rompe esquemas en The Princess

“El principal problema de la violencia es que no hay congruencia. Se le hace creer a un niño al igual que una niña cuando nacen, que deben ser de tal forma para satisfacer, reconocer o volverse influidos en la sociedad o para poder ser exitosos”, comentó Vanessa.

Señaló que durante sus 36 años de experiencia se ha encontrado con comunidades que todavía necesitan un médico en la clínica que les construyeron hace más de 17 años, por lo que esto sólo era una muestra de las necesidades que están de por medio para que las personas puedan tener una atención integral médica.

“Todos estos pensamientos negativos sí tienen qué ver e impactan en la mente. La salud emocional debe ser una prioridad en todas las familias y tiene que ver con todo lo que estamos viviendo”, dijo.

Comentó que no hay nada más doloroso que la discriminación, que el odio y miedo al propio gen, pues en uno mismo comienzan actitudes mentales que terminan en daños cognitivos en las personas que en otras palabras no han logrado amarse a sí mismas.

"Ese tipo de hábitos y conductas que tenemos impactan profundamente en nuestro sentido de identidad y en el de amor propio. Una persona que no se puede amar a sí misma no puede empatizar con el dolor de los demás porque empieza a tener daño cognitivo en el lóbulo frontal", dijo.

Por eso el impacto que tienen las palabras desde la gestación si no es atendido puede provocar mayores afectaciones en las emociones y la salud mental de las personas.

"Claro que toda la desconexión que tenemos los seres humanos con nosotros mismos, si no hacemos un trabajo más profundo y elevamos el nivel de discusión y dejamos de valorar a las personas por su aspecto, de compararnos, por su pensamiento no por sus diferencias de ideología, todo lo que ya sabemos que va en contra de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, no vamos a poder reconstruir nuestro tejido social".

En su presentación reconoció con aplausos la valentía que tienen las mujeres por el hecho de vivir en un país tan rezagado en cuestión de derechos humanos y en autoconocimiento, pues señaló que la violencia de género es un tema que le compete también a la salud pública.

"Somos mucho más que lo material, un color de piel, estatura, una talla o capacidades distintas y si estamos vivos tenemos la capacidad de hacer milagros y de crear puentes extraordinarios contra todo".