Valentina con ganas de cautivar al público

La cantante dominicana Valentina, tiene muchas ganas de conquistar México con su proyecto musical, pues cuando se reactiven los conciertos, quisiera llegar a tierras aztecas para cantarle a la gente y agradecer el apoyo que le han dado a través de las redes sociales.

“De México sólo conozco las playas de Cancún cuando fui de vacaciones, pero es un país muy lindo y quiero conocer diferentes lugares y todo lo relacionado a su cultura. Por supuesto, que también quiero hacer promoción de mi música y cantarles en vivo”, expresó Valentina.

Después del éxito obtenido con sus sencillos anteriores “Enemigos” y “Money”, durante el confinamiento, la cantante lanzó el tema “Ganas”, una canción con un tono más picante y sensual, donde se atreve a abordar los sentimientos y deseos pasionales de una mujer a un hombre, considerándola una canción muy sincera y con su esencia personal.

“La primera vez que escuché la pista cuando no tenía letra, me encantó y quería trabajarla al cien por ciento, porque sentía que era una canción diferente en lo que tengo en mi proyecto, algo muy sensual y muy bailable. A través de la letra, quise mostrar otra fase de Valentina, con una canción más picante y con un doble sentido, pues lleva ese humor que a mí me gusta”.

Asimismo, durante la cuarentena, Valentina grabó el vídeo de este tema, de una manera sencilla, en la que muestra la sutileza, dulzura y sensualidad que emana la canción.

“Grabar durante el confinamiento, fue un proceso diferente pero muy divertido, estoy muy contenta con el resultado. Trabajé la idea con el director, para hacer algo sencillo, pero que quedara bien. Siento un buen feeling con esta canción, como muy mía y auténtica. Y la gente que la ha escuchado está sorprendida por el tipo de canción y la temática que aborda pero, me ha ido súper bien me dicen cosas muy lindas, por ejemplo, una chica me escribió ‘Por fin una mujer que dice lo que todas queremos decir y no nos atrevemos’ y esas son cosas que me hacen sentir bien, porque el mensaje que quiero dar, está llegando a la gente y eso me motiva a seguir”.

“Los planes se pospusieron, pero me he mantenido activa grabando música, para lanzar próximos sencillos durante los siguientes meses. Y ahora que las cosas van mejorando, ya he ido a la playa y he visto a alguna de mis amigas, realmente entre todo la he pasado muy bien”.

Desde muy pequeña Valentina supo que su mayor sueño era hacer música, pues con su hermana, jugaban a ser famosas, se disfrazaban e imaginaban que estaban en un escenario cantándole al público. Hace aproximadamente tres años, decidió subir algunos covers a YouTube, conquistando al público y comenzó a cantar en bares y restaurantes. Sin embargo, el año pasado decidió aventurarse a lanzar su proyecto de manera profesional, para alcanzar sus sueños.

“Siempre he tenido ese amor por el arte y estuve interesada por la danza y el teatro tomé clases de ballet y hip hop, empecé ese camino sin saber qué iba a suceder, realmente cuando veo lo que he logrado, ni me lo creo (risas), pero realmente soy muy afortunada por lo que ha pasado, y estoy con muchas ganas de seguir y conquistar a más público”.

Valentina estará enfocada en lanzar más sencillos próximamente, para demostrar su versatilidad musical y talento nato.

