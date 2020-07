Valentina, a la conquista de México

La cantante dominicana Valentina tiene muchas ganas de conquistar México con su proyecto musical, pues cuando se reactiven los conciertos quisiera llegar a tierras aztecas para cantarle a la gente y agradecer el apoyo que le han dado a través de redes sociales.

Después del éxito obtenido con sus sencillos anteriores Enemigos y Money, durante el confinamiento, la cantante sorprendió a su público con el lanzamiento del tema Ganas, una canción con un tono más picante y sensual, donde se atreve a abordar los sentimientos y deseos pasionales de una mujer a un hombre, considerándola una canción muy sincera y con su esencia personal.

“La primera vez que escuché la pista cuando no tenía letra, me encantó y quería trabajarla al cien por ciento, porque sentía que era una canción diferente en lo que tengo en mi proyecto, algo muy sensual y muy bailable. A través de la letra, quise mostrar otra fase de Valentina, con una canción más picante y con un doble sentido, pues lleva ese humor que a mí me gusta”.

Asimismo, durante la cuarentena, Valentina grabó el video de este tema, de una manera sencilla pero de gran calidad, en la que muestra la sutileza, dulzura y sensualidad que emana la canción.

“Grabar durante el confinamiento fue un proceso diferente pero muy divertido, estoy muy contenta con el resultado”.

Desde muy pequeña Valentina supo que su mayor sueño era hacer música, pues con su hermana, jugaban a ser famosas, se disfrazaban e imaginaban que estaban en un escenario cantándole al público. Hace aproximadamente tres años, decidió subir algunos covers a YouTube, conquistando al público y comenzó a cantar en bares y restaurantes.

