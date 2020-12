Unen su talento para crear una banda retro

Los músicos Oz de León y Cecilia García unen su talento en Retro Band, que rinde tributo a emblemáticas agrupaciones de los años 30 hasta los 80, de donde surge el proyecto "Retro songs collection" que reúne 28 canciones con arreglos y la producción musical del guitarrista y cofundador de “LaCastañeda”.

A través de sus voces y un nuevo concepto, Retro Band homenajea a bandas y músicos como The Beatles, America, David Bowie, Sting, The Rolling Stones y Pink Floyd, entre otros.

"Retro songs collection" es un proyecto musical en el que Oz de León (La Castañeda) y Cecilia García Robles (El Mal de Ojo, Bad Heads,The Far Side) unen su talento y se atreven a realizar sus propias versiones de las canciones que han dejado huella en sus vidas.

“Es el soundtrack de nuestra vida y muy probablemente de la de muchos de ustedes", comentó Oz de León.

Canciones como "All of me", "Summertime", "California dreamin’", "Horse with no name", "Eleanor Rigby", "Space Oddity" y "Wish you were here", forman parte de este viaje musical.