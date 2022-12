Impartirán curso sobre Bad Bunny en la UNAM, ¡y es para posgrado!

Bajo el título “Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny”, la UNAM impartirá un curso convirtiendo así al cantante en una materia escolar.

Lo anterior fue dado a conocer a través del portal de Posgrados de la Universidad Autónoma de México, en donde se comparten datos claves como objetivos, temario, duración y docente que imparte, así como también duración y cupo.

De acuerdo a la información, el curso será impartido por Ariadna Estévez López y solo podrán participar 15 personas, quienes escucharán la explicación desde una perspectiva sociocultural e histórica del reggaetón y sus raíces en Puerto Rico.

¿Te interesa ser parte del curso sobre Bad Bunny?

Sí estás interesado en ser parte del curso sobre Bad Bunny es importante conocer el temario que será abordado en las 10 y media horas de duración:

Historia del reggaetón como resistencia cultural

Masculinidad en el reggaetón

El fenómeno Bad Bunny

En esos tres temas se analizarán desde la globalización del género, iniciadores, estilo y estética, canciones, movimientos, racismo, personajes claves, premios y nominaciones de Bad Bunny y más.

¿Cuándo se realizará el taller y cuánto cuesta asistir?

En el portal se detalla que este curso se desarrollará del 9 al 23 de enero del 2023 y se llevará a cabo en tres sesiones todos los lunes de 10:30 a 14:00 horas.

Todas clases se llevarán a cabo de manera presencial y el cupo es limitado a 15 personas, tiene un costo de recuperación de dos mil 500 pesos y para la comunidad UNAM es de 800 pesos.

Bad Bunny no es el único que tiene su curso

El pasado 26 de julio del 2022 EL SOL DE TAMPICO dio a conocer que la Universidad de Texas ofrecería un curso sobre Harry Styles en donde los alumnos podrían aprender sobre identidad, celebridad y cultura europea tras el análisis de diversos factores.

Al igual que el curso que impartirá la UNAM sobre el reggaetón y la figura de Bad Bunny en enero del 2023, la Universidad de Texas compartirá el taller “Harry Styles and the cult of celebrity: identity, the internet and European Pop Culture”, ¿a cuál de las dos materias te inscribirías?