Una lección de bondad

El primer estreno en autocinemas en México será con la cinta animada Un disfraz para Nicolás, del director Eduardo Rivero, la cual cuenta la historia de Nicolás, un niño de 10 años con síndrome de Down que con su bondad le dará una lección importante a su primo. Este filme podrá verse hoy en una función especial, a las 20:30 horas, en el Autocine Pimienta Films, en Cuernavaca.

Nicolás es un niño muy alegre, su madre solía hacerle disfraces en cada cumpleaños, los cuales suele usar siempre, un día cuando su madre ya no está, él termina viviendo en casa de sus abuelos y compartiendo habitación con su primo David, un preadolescente que no termina de entender la condición de Nicolás y lo rechaza. El único recuerdo que tiene Nicolás de su mamá es un baúl con los disfraces que le hizo, y descubre que son una puerta a un mundo fantástico donde emprenderá una aventura para salvar a su primo de sus pesadillas, y al mismo tiempo darle una lección de que el amor y la bondad pueden romper barreras.

“La historia está inspirada en el libro ‘Pablo y el baúl’, de Jaime Mijares, amigo mío que en paz descanse. Es una historia muy bonita que compaginamos con la línea editorial del estudio de animación Fotosíntesis, que tiene el objetivo de producir películas que promuevan una causa social; de esta manera compaginamos el tema de la inclusión del Síndrome de Down con el imaginario que se plantea en el libro, para crear esta historia que al final es un camino distinto al del libro pero mantiene su esencia”, expresó Mike Uriegas, productor y guionista de la cinta.

Fotosíntesis se ha caracterizado por trabajar de la mano con asociaciones civiles, para tener un panorama especifico de las situaciones y temáticas que suelen abordar en sus producciones.

“En este caso nos acercamos a Olimpiadas especiales, que promueve la inclusión a través del deporte y dimos con Fran Fernández, un niño con Síndrome de Down que es quien le da voz al personaje principal, como una manera de no dar sólo un mensaje de inclusión en la historia, si no con el ejemplo desde la producción. Fue una experiencia formidable tanto para nosotros como para Fran y su familia”.

La cantante y actriz Paty Cantú se sumó a este gran proyecto, interpretando la voz de la mamá de Nicolás y de otro personaje clave en la historia. Además de aportar el tema principal de la cinta.

“Paty ya tenía la letra de una canción que escribió por una cuestión personal que la conmovió mucho, y la letra compaginaba perfectamente con el mensaje de la película, es una canción inédita que se llama ‘Richie’ y realmente somos muy afortunados de contar con ella en la película”.

El estreno de la película estaba programado para marzo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2020 y posteriormente en salas de cine de la República Mexicana en mayo, pero con la situación de la pandemia, todo se pospuso.

“Estamos muy felices por este estreno, hay que hacer lo que se pueda y con los medios que se tengan, para nosotros es importante que la cinta pase por las salas mexicanas; ahorita los autocinemas resurgieron y ofrecen esta opción muy buena para que la familia pueda disfrutar del cine perfectamente seguros dentro de sus coches y le apostamos a eso, será una distribución atípica y conforme cambien los semáforos tener presencia en las salas. Es una historia muy bonita contra el bullying que seguro les va a encantar, hay que apoyar el cine mexicano animado”.

Posteriormente, la cinta estará disponible para renta en itunes y Amazon Prime, así como en alguna plataforma de streaming el próximo año