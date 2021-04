Todo lo invisible llega hoy a 400 salas de cine

La cinta Todo lo invisible dirigida por Mariana Chenillo Alazraki, se estrena este día en 400 salas de cine de la República Mexicana, incluyendo Cuernavaca. La película cuenta con las actuaciones de Ari Brickman, Bárbara Mori, José María de Tavira y Daniela Schmidt, abordando una historia muy interesante que busca dejar sensaciones y emociones intensas en el espectador con un mensaje para valorar lo que somos y lo que tenemos en la vida.

La historia nos cuenta sobre Jonás, un reconocido implantólogo dental, que tras sufrir un accidente de coche que le provoca ceguera repentina, su vida da un giro dejándolo fuera del juego. Él se resiste a cambiar y a mostrarse vulnerable ante su mujer y sus hijas, pero su pasado y la historia -cuya trama gira alrededor de lo que está dispuesto a hacer por conseguir la indemnización que sabe que merece- lo llevarán a encontrarse con el hombre que ahora es y con el papá que ahora puede ser.

"Retrata la vida de Jonás quien tiene una vida relativamente convencional, hasta que tiene un accidente de coche provocado por una bolsa de aire que explota tarde, al coche no le pasa nada, pero la bolsa explota en su cara y se queda ciego al instante. La historia lo encuentra en un momento en el que él está totalmente obsesionado en conseguir el dinero de esa indemnización por el accidente, pero negándose a encontrar cualquier camino para adaptarse y para ver cómo va a seguir adelante con su vida. Y estas decisiones que toma en una circunstancia difícil pero también abordándolo con un poco de humor, ironía e irreverencia", expresó Mariana Chenillo Alazraki.

A la directora, le interesó muchos abordar un tema que tuviera qué ver con la visión, a partir de experiencias propias.

"En primera porque yo estoy súper miope, y también cuando entré a la Escuela de cine se me desprendió la retina y siempre pensaba en qué pasaría, porque es algo que me acompañó a lo largo de mis años en la escuela y en mis primeros años cómo directora, entonces me parecía importante que el personaje tuviera esa experiencia de cambio, una situación que es ruda y cruda. Pero también me interesaba mucho contarla con humor, con irreverencia, con empatía y en vez de alejar al espectador del personaje y que dijera cómo le pasó eso, que horrible, que fuera al revés y lo viviera desde él poniéndose en sus zapatos, porque a todos nos podría pasar, todos necesitamos ayuda y comprensión para poder procesar algo".

Asimismo, Mariana buscaba plasmar una lado muy importante en la sociedad, sobre la forma de ver la sensibilidad y problemáticas a las que se enfrentan los hombres.

"Ahora que se abre ese diálogo para que haya más justicia y equidad para las mujeres en la sociedad, me interesaba abordar esa parte del diálogo de que todos necesitamos espacio para trabajar, desarrollarnos y procesar todo lo malo que nos pasa, porque los hombres tienen esa enorme carga de tener que ser los proveedores, nunca quebrarse, nunca pedir ayuda o no llorar; pero no debe ser así, porque a todos nos puede pasar, todos somos vulnerables y necesitamos ayuda en algún momento de la vida".

La película Todo lo invisible se filmó en 2019 / Cortesía | IQ Icunary Acosta & Co.

Para esta producción cinematográfica, Mariana trabajó de la mano de Ari Brickman, quien se involucró en la creación de la historia, del guión, el personaje principal y la música.

"Es una historia que escribí con Ari Brickman con quien había trabajado ya en mi primer película 'Cinco días sin Nora' y me quedé con las ganas de hacer una película donde él fuera el protagonista, y surgió este proyecto donde él me acompañó en toda la realización para encontrar la historia. Gracias a nuestro trabajo en conjunto existe la película, y para mí fue muy importante compartir el proceso de encontrar el universo, el personaje y el tono para contar la historia desde un lugar donde nos sintiéramos, cómodos".

Para la directora, era muy importante tocar un tema como la inclusión, la no discriminación y la empatía que debemos tener hacia los demás, y sin duda, Ari logró un increíble trabajo en la construcción y desarrollo del personaje.

"En el set tomó muy en serio la ceguera para hacerlo más creíble y también muy natural porque es alguien a quien le acaba de pasar esa situación y no sabe cómo moverse, entonces estamos retratando ese momento tan complicado. Asimismo, Ari le prestó otras cosas al personaje, él es músico y tiene discos muy padres. En algún momento del camino pensamos en que Jonás necesitaba algo para encontrarle un camino a su vida, entonces en la historia vemos que tiene un pasado de músico y se reencuentra con eso, y la música se convierte en otra voz en la película, como una pequeña ventana de esperanza, algo que el personaje tiene ahí y lo retoma para ganar y encontrar ese sentido para seguir".

La película Todo lo invisible se filmó en 2019, y aunque no tiene ninguna referencia a la pandemia que vivimos hoy en día, existen algunas similitudes que nos identifican con los personajes.