The Strokes estrenarán su nuevo álbum The new abnormal

Durante un mitin del senador demócrata Bernie Sanders en New Hampshire, la banda neoyorquina The Strokes dijo que el próximo el 10 de abril estrenarán su nuevo álbum, bajo el título The new abnormal.

El anuncio, que tuvo lugar durante una actuación registrada en video por numerosas personas presentes en el evento, fue seguido del estreno de una nueva canción, Bad decisions, así como de un adelanto del videoclip que acompañará la canción At the door, que también estará incluida en su próximo trabajo.

La agrupación ha ido estrenando en directo los temas de su próxima entrega. En diciembre pasado, en un concierto en Nueva York, presentaron Ode to the Mets, otro de los títulos que estará en The new abnormal.

The new abnormal será el primer disco de estudio del grupo comandado por Julian Casablancas y Albert Hammond Jr. desde el lanzamiento hace ya siete años de Comedown machine (2013) y el sexto de una carrera que arrancó con Is this it (2001), que revolucionó de nuevo la escena neoyorquina del rock y está considerado uno de los "500 mejores discos de todos los tiempos" por la revista Rolling Stone.

De su discografía, que también está integrada por los álbumes Room on fire (2003), First impressions of earth (2006) y Angles (2011), además de los EP The modern age (2001) y Future present past (2016), se han vendido más de cinco millones de copias en todo el mundo.