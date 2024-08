The Script trabaja para recuperar su espíritu con nueva música

Entre días de luz y otros de sombras, con grandes temores y dudas, los integrantes de la banda irlandesa The Script se sobreponen a la ausencia de uno de sus miembros más importantes: el guitarrista Mark Sheehan, quien falleció en abril del año pasado después de padecer “una breve enfermedad”.

No ha sido tarea fácil, pero para lograrlo decidieron dar frente al mal tiempo con nueva música y una nueva actitud en vez de simplemente dejar pasar el tren de sus propias vidas.

“Pienso que estamos a la mitad del camino. Claro que ha sido un año extraño para nosotros, pero siento que estamos empezando a salir de esa etapa del duelo, aunque creo que nunca lo vayamos a superar del todo, porque el duelo es algo con lo que te tienes que acostumbrar a vivir y crecer”, dice Danny O'Donoghue, vocalista de The Script, en entrevista con El Sol de México.

El músico asegura que sin importar la franca duda de si volverán a tener el mismo éxito, han decidido lanzarse, incluso en contra de las vistas y los números en redes sociales.

“Bien podríamos sentarnos y retirarnos a la mierda. Sé que es difícil de entender, pero siento que aún tenemos mucho que decir. Hay tanto que decir sobre la vida, es algo en nuestra condición humana: Abordar el tren recogiendo sabiduría y compartiéndola, porque si no… ¿Cuál es el maldito punto? La sabiduría es ridícula si sólo la guardas dentro de ti.

“El dolor es bueno para hacer arte, pero también para el conocimiento y la sabiduría. En realidad estoy en una buena posición y soy optimista porque si puedo escribir sobre todo ello, creo que puedo cantarlo”, agrega el músico originario de Dublín, quien considera que la decisión de seguir creando es el impulso central de “Satellites", su nuevo álbum.

“Cuando Mark murió fui al estudio y me puse a dar vueltas y vueltas para tratar de sacar lo que tenía adentro. De eso se trata este álbum, de simplemente intentar darle sentido a lo que está pasando por mi cabeza. A veces estaba muy bien y otras me preguntaba cómo era que no me desvanecía en ese momento. Creo que esta es la luz del disco, tienes que ser honesto con lo que está pasando, la gente reconoce si eres falso”, afirma Danny, quien mira sonriente a la cámara desde su habitación.

Esta búsqueda de autenticidad a la que se han sentido orillados los músicos, también se ha visto reflejada en la forma de composición, grabación y posproducción de cada una de sus canciones, las cuales, considera, ya estaban comenzando a estar muy cargadas de arreglos digitales. Es por esta razón que sin intentar ser los que fueron “porque sería imposible”, sí han decidido que su música será lo más análoga posible.

“Cada que creamos nueva música nunca miramos hacia atrás. Sin embargo, en los últimos álbumes nos volvimos demasiado digitales. Ya sabes, siempre buscando cómo ser novedosos, apuntando siempre a la radio y siempre más alto, buscando que algo te dé exposición. Pero si haces eso demasiadas veces puede suceder que te pierdas en todos los demás artistas que están haciendo lo mismo.

“Así que esta vez simplemente escribimos las canciones tomando las guitarras y fue así como quisimos devolverle el espíritu a la banda y ser más nosotros ese rock con pop o rock alternativo o como quieras llamarle, pero que es The Script”, dice Danny O’Donoghue, quien asegura que no olvida en absoluto su visita a México en 2016, tanto por la energía de la gente en el concierto, como afuera, en la fiesta donde terminó bailando, alegre y con un sombrero de charro.