Tercera temporada de Se rentan cuartos, un homenaje a la comunidad LGTB+

Carmen Salinas, Ximena Sariñana, Lolita Ayala, Érika Buenfil y Luis Fernando Peña se incorporan a la tercera temporada de la serie Se rentan cuartos en sus 10 nuevos episodios, a partir del miércoles 14 en los canales Comedy Central y Paramount+.

Dentro del elenco base, aparecen Regina Orozco y Alejandra Ley quienes interpretan a una pareja lésbica representando a la comunidad LGTB+ en esta historia bajo la dirección escénica de Fez Noriega.

El primer episodio titulado Y, volver, volver, volver del 14 de abril, Graciela (Itatí Cantoral) al lado de sus hijos, tiene que pelear contra su medio hermano por una casa ubicada en una zona popular.

No obstante, se agranda el problema familiar con la llegada de Mama Nacha, (Regina) mamá de Pepe Nacho (Armando), y no aparece sola sino con su pareja sentimental, Megan (Alejandra), quien es una abogada que trabaja en el caso de Graciela.

A través de una conferencia virtual, los ejecutivos Francisco Desentis y Tiago Worcman coincidieron en que las dos anteriores temporadas de la serie, ocuparon el número uno de audiencia del canal durante dos años, y no dudan que el rating los siga favoreciendo en la tercera temporada de transmisiones.

Alejandra Ley, comentó sobre la inclusión del LGBT+ en la serie.

“Lo padre que ahora se le da el foco a una pareja lésbica y no al chiste burdo. Estamos conscientes que no debería haber temas tabú en la comedia porque tiene que hablarse absolutamente de todo. Somos capaces de enfocarnos de forma distinta en el tema y no seguir haciendo el chiste fácil y de mofa, esto ha desaparecido. Me siento feliz de ser pareja de Regina, ahora nos damos hasta besitos en la historia”.

Armando Hernández expresa que,“recreamos en uno de los episodios a la cinta Amar te duele que está en sus 19 años de estrenada en el cine”.

En Se rentan cuartos, actúa también María Chacón como Shantalle y de quien adelantó el ejecutivo Tiago, “con ella se da el spinoff El diario de Shantalle Bebé y de cuya historia ahonda la propia Chacón que, “va a hacer una especie de noticiario donde informaré de tópicos vigentes de varios temas”. En la tercera temporada de Se rentan cuartos, actúan también Carlos Espejel e Irving Peña.