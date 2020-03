Tania Niebla, sin miedo a la verdad

La talentosa actriz Tania Niebla ha ido forjando su carrera poco a poco, y sin duda, uno de los papeles que le ha dado mayor proyección, es el personaje de Berenice en la serie “Sin miedo a la verdad”, la cual estrenará su tercera temporada el próximo 9 de marzo en el canal Las Estrellas a las 21:30 horas.

“Estamos muy felices por este estreno, desde octubre del año pasado tuvimos grabaciones muy intensas porque la tercera temporada tendrá más capítulos que las anteriores, la historia se extiende sin cambiar su sentido, de que Manu seguirá buscando la justicia, pero ahora se ahonda más en su vida personal en su familia y el amor”, expresó Tania Niebla.

Interpretar a Berenice ha sido un reto muy importante en la carrera de Tania, pues es un personaje muy complejo que se ha visto envuelta en diversas situaciones emocionales, que ha ido evolucionando en cada temporada.

“Es un personaje que me gusta mucho porque ha pasado por varias cosas en las que ha ido descubriendo procesos emocionales, comenzó como una niña de la calle y ahora ya tiene una familia, y vive ese triangulo amoroso con Manu y Andrea Loera, y ella no es la novia entregada y cegada, incluso debe lidiar con que su pareja es un justiciero y todo lo que conlleva ese amor incondicional y con el temor, los celos y el miedo a perderlo, porque viven algo y no un cuento de hadas como se muestra en otras historias”.

La serie “Sin miedo a la verdad” ha tenido gran éxito entre el público, convirtiéndose en una de las favoritas, al mostrar una historia más cercana a la realidad y vida cotidiana que enmarca a la sociedad actual. Además de que se ha caracterizado por presentar actores nuevos, una gran apuesta que ha realizado Televisa y el productor Rubén Galindo.

“Estoy agradecida con la serie y este personaje, las historias en Televisa han cambiado mucho, los personajes viven peligros reales y pasan cosas muy cotidianas. El público se ha identificado mucho con la historia e incluso nos dicen que se sienten muy cercanos a los actores, porque no somos estas estrellas de televisión que se veían inalcanzables y eso habla muy bien de proyecto porque contribuye a contar historias más allegadas a la realidad. Nos preguntan si nuestro personaje es bueno o malo y creo que en esta historia no hay buenos buenos, ni malos malos, de alguna manera todos los personajes tienen una luz y sombra tal como es la vida real con complicaciones, sueños y anhelos”.

Conéct@te:

Instagram: @nieblati

Twitter: @nieblati

Facebook: /nieblati

Asimismo, la actriz destaca que la serie es producto del esfuerzo y trabajo en equipo, pues dentro de la producción existe una gran comunicación entre todos.

“Berenice y todos los personajes son resultado de un trabajo de los actores, directores y hay mucha comunicación en todas las áreas; además tenemos la libertad de sugerir ideas a las guionistas y colaborar en el proceso creativo”.

Por el momento, Tania está enfocada totalmente en este proyecto, esperando el estreno para seguir conquistando al público con su personaje. Sin embargo, también está interesada en retomar el teatro que es una de sus grandes pasiones e incursionar en el cine.