Susana Alexander se adapta al cambio y se echa una cana al aire

Susana Alexander confesó en entrevista telefónica, que lo que más extraña de su carrera es la oportunidad de tener contacto con el público, esa necesidad de retroalimentación la orilló a perderle el miedo a la tecnología y las redes sociales para crear el concepto El rincón de la cana al aire, en donde comparte monólogos y textos de Hemingway, Sartre, Neruda, entre otros grandes escritores.

“A la Academia de teatro musical Yunuén de la Mora se le ocurrió este programa maravilloso para tener a las personas de la tercera edad y a todos los que se quieran unir, ocupados y felices. Yo estoy todos los viernes un haciendo un recital, para el que preparo mis monólogos, busco cuentos cortos, leo poesías, alguna cosa filosófica por ahí también etcétera, diferentes textos pero todos con un contenido hermoso que de eso se trata, ya la gente de la tercera edad no quiere oír banalidades”, dijo Susana Alexander.

Estas sesiones que van desde 45 minutos hasta una hora, también le permiten a la productora, abrir el diálogo con la gente que la ve a la distancia. “Al finalizar abro un diálogo, porque estoy muy acostumbrada a hacerlo desde siempre con mi público, para que me pregunten cosas o me hagan un comentario. Las personas que estuvieron el viernes pasado hicieron comentarios muy bonitos, y eso me pone de tan buen humor”, confirmó Alexander, quien además de estar cerca de sus seguidores, también ha podido fortalecer la unión con un miembro muy especial de su familia, “El otro día tuve de invitado a mi nieto de 20 años, les quiero contar lo feliz que estaba, se aguantó los 40 minutos ahí conmigo, escuchando los textos que yo decía y eso me pareció padrísimo”.

Luego de esta nueva forma de presentarle al mundo su arte, Susana Alexander, cree que estas opciones en línea pueden convertirse en fieles compañeras de los espectáculos en vivo.

“Yo sí lo veo viable, ¿cómo no?, yo encantada. Pero por supuesto que prefiero estar arriba de un escenario y con el público, la magia del teatro funciona con dos cosas, el actor y el público, habiendo esos dos elemento comienza la magia, no se necesita ni siquiera un teatro, ni luces ni sonido y si tienen suerte de tener buenos textos, ya estuvo se da mejor aún la magia”, expresó.

El Rincón de la cana al aire se puede vivir todos los viernes de 11:00 a las 12:00 hors, vía Zoom. Cabe mencionar que estas pláticas son parte de las actividades que ofrece el curso de verano para abuelos de la Academia de Teatro Musical Yunuén de la Mora.