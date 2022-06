Sueño cumplido: Karol G canta Sálvame junto a Anahí, ex RBD, en concierto

Tras once años de ausencia, la actriz y cantante Anahí Puente, quien formó parte del grupo RBD subió al escenario y cantó “Sálvame” junto a Karol G.

Con una vestimenta negra, brillos, sombrero rosa y su característica estrella en la frente, al igual que su personaje de Mía Colucci en la telenovela Rebelde de 2004, Anahí sorprendió a los más de 19 mil 200 asistentes que se dieron cita este sábado en la Arena Ciudad de México para el Bichota Tour Reloaded.

🎤 En su concierto en CDMX, Karol G tuvo invitada de lujo: Anahí, con quien interpretó "Sálvame", uno de los éxitos de RBD



📹 Froylan Escobar pic.twitter.com/K5nwrqM6ib — El Sol de México (@elsolde_mexico) June 12, 2022

“Es un momento muy emotivo, yo soy súper fan de ella (Anahí), me siento muy feliz por dos motivos, primero porque llevaba 11 años alejada del escenario y no sabía si regresar porque desconocía si la gente la iba a responder a su salida.

“Le dije que ese momento iba a ser tan épico que nunca se iba a olvidar. Te extrañamos horrible en los escenarios“, afirmó la colombiana, entre lágrimas, al finalizar la canción.

La mexicana también se mostró conmovida ante las palabras de la originaria de Medellín, por lo que, además de agradecer, compartió un mensaje con el público, que no dejó de aplaudir.

“Eres una reina, todos sabemos el ser humano que es esta mujer, el alma que tiene. Para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. He estado once años fuera, no me he parado en un escenario, pero siempre están en mi corazón (al público) y lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca. ¡Son una generación increíble!

“Siempre se los decía antes y, ahora, Karol es un ejemplo de ello: ‘nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible’. Hasta siempre, me los llevo en el alma“, dijo Puente.

Esta fue una de las grandes sorpresas del show de Karol G, quien minutos después de las 22:00 horas arrancó con temas como “Sejodioto”, “Mi cama” y “Poblado (Remix)”.

Desde que apareció en el escenario, la gente estremeció; las miradas provocadoras, así como los sexis movimientos fueron el aderezo de una noche calurosa al ritmo del reguetón.

“La última vez que vine a cantar en la Ciudad de México fue en el 2019, pero han pasado tres años y éxitos que no hemos cantado juntos, así que esta noche nos vamos a desquitar“, expresó G.

Los looks de los fans transitaban entre pantalones rotos, shorts, playeras, gorras, otros con crop top, ¡muy urbanos!, pero lo que unió a todos fue el tono azul turquesa en el cabello, que caracteriza a la también compositora.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Tanto hombres como mujeres traían extensiones de ese color, los más arriesgados se compraron su peluca y algunos discretos, pero amantes del estilo de la cantante pintaron su cabello.

“Qué bonitas nos pusimos hoy con los pelos azules. Estaba viendo en redes sociales diferentes fans preguntándose: ‘¿cómo me visto para el concierto de Karol G?’, y las veo que se ven super mamacitas, súper hot, súper bien“, dijo G.

Temas como “Pineapple”, “Gato Malo”, “Location” y “El Makinon” formaron parte del espectáculo.

Se acompañó de diferentes efectos visuales, tuvo pirotecnia y gráficos que se proyectaron en las siete pantallas que conformaron el escenario.

No sólo con los bailes y la actitud, Carolina Giraldo Navarro, su nombre real, demostró el poder femenino también con su equipo ya que todas las que estuvieron junto a ella eran mujeres, cinco en instrumentos y diez bailarinas.

La artista de 31 años continuó con temas melancólicos entre ellos “A ella”, escrita para esa persona con la que su ex novio Anuel AA, con quien duró tres años, le fue infiel.

“El Barco”, “Ocean”, “Provenza” y “Ay, DiOs Mío!” continuaron.

No podían faltar éxitos como “Secreto”, “Ahora me llama” y “Friki” con el que los asistentes mostraron sus mejores pasos de perreo, al menos los que se ubicaban en pista.

Tras casi dos horas de show, la ganadora al Latin Grammy finalizó por todo lo alto interpretando “Bichota”, palabra que adornó la parte superior del escenario y “Tusa”, con la que conquistó a millones a nivel mundial.