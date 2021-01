Stand encerrados llega a Go Liiive

Michelle Rodríguez, Ricardo Margaleff y Verónica Toussaint presentarán el divertido espectáculo "Stand encerrados" vía streaming a través de la plataforma Go Liiive, el próximo sábado 9 de enero a las 20:30 horas.

Bajo la producción de Creativo Capital y la dirección de David Ahedo, este peculiar show preparado especialmente para disfrutar desde la comodidad de tu casa, no es sólo un espectáculo de Stand Up, pues promete diversión en grande y hasta momentos de canto.

“Es un show de mucho amor y muy de cuates, sabemos que mucha gente no tiene oportunidad de salir o decide no hacerlo, y brindar alternativas distintas es nuestro trabajo es algo increíble, y queremos ofrecer un show diferente de mucho cotorreo y amistad para que la gente en casa lo disfrute”, comentó Michelle Rodríguez.

Asimismo, Verónica hizo hincapié en la importancia de la comedia en tiempos tan complicados, “Es difícil sacar una sonrisa en un año tan caótico, pero somos creyentes que lo que hacemos tiene mucha importancia porque nos urge el entretenimiento. La visión de David de juntarnos a nosotros tres, que es la primera vez que trabajamos juntos en un proyecto de esta naturaleza y sin duda una gran opción para arrancar el año con muchas risas”.

Cabe destacar que el espectáculo ya fue grabado previamente, filmado a cuatro cámaras 4K, especialmente para transmitirlo vía virtual y ofrecer al público un trabajo de gran calidad. Es por eso que el show estará disponible durante 24 horas, para que el público lo disfrute en cualquier momento.

Sin duda, las plataformas digitales han sido un gran aliado para los actores, actrices y comediantes, para seguir presentando su trabajo y mantenerse en contacto con el público, regalándoles una dosis de entretenimiento.

“Ha sido una bendición encontrar un espacio en las plataformas digitales, porque contrario a lo que la gente pudiera pensar que el entretenimiento es una actividad no esencial, hoy por hoy se ha podido demostrar que el entretenimiento en general es muy importante; la gente necesita ver contenido, entretenerse con el drama, la comedia, el documental, etcétera. Para nosotros como actores, actrices, standuperos y teatreros, se nos abre esta posibilidad después de cancelar muchas producciones, fue algo muy importante y ha servido para mantener la industria y me parece genial, ha sido raro el cambio, pero como profesionales estamos siempre abiertos al cambio”, comentó Ricardo Margaleff

El proyecto “Stand parados” es también una oportunidad para que la gente pueda ver a estas actrices y actores en una faceta distinta a la que los conocen por sus participaciones en programas de televisión como “40 y 20”, “Una familia de 10”, “Qué Chulada” y “Me caigo de risa”. El espectáculo, representa un gran reto para Verónica Toussaint pues es formalmente su debut en la disciplina del Stand Up, mientras que para Michelle Rodríguez y Ricardo Margaleff quienes ya llevan años dedicándose a esto, es ya un terreno conocido.

“.A veces no nos damos cuenta del alcance que tiene nuestro trabajo, no sólo somos parte del entretenimiento y pasarla bien un rato, el poder darle un poco de alegría a la gente que la pasa mal en casa o en los hospitales y tener una buena respuesta, para nosotros es invaluable y darnos cuenta que nuestro trabajo es verdaderamente importante nos hace cuestionarnos sobre el contenido que hacemos para que la gente consuma algo bueno con un discurso claro, que lo que escuchen no sólo los entretenga sino que les apapache un ratito el corazón. La comedia es hablar de tus tragedias llevándolas al límite para que, a partir de la identificación y la conmiseración de la gente, la pasemos bien. Yo hablo de este proceso de cambio que uno tiene en la adolescencia a la etapa medianamente madura”, dijo Michelle Rodríguez.