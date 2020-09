Sorprende Vicente Fernández a fanáticos

Con más de 55 años de carrera, está demostrado que nada puede parar el talento y trabajo del ídolo Vicente Fernández, pues este fin de semana sorprendió a su público con el estreno de una nueva y estremecedora versión del tema "Ya no insistas corazón", como un adelanto de su próximo material discográfico.

Chente mantiene su palabra de no abandonar a sus fieles fanáticos luego de su retiro de los escenarios. Y es que es bien sabido, que la pasión musical del ídolo mexicano no tiene límites, pues ésta lo ha llevado a grabar un extenso catálogo que aún no se ha escuchado pero que si pretende compartir con sus seguidores.

"Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar", expresa Vicente Fernández.

Morelos cambiará a semáforo amarillo el 14 de septiembre

Sin duda, el tema "Ya no insistas corazón" deja en claro que los años no se sienten en la voz del cantante, pues desde las primeras notas, deja sentir su poderosa expresión vocal con un contundente tema de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel.

Es así como el llamado "Charro de Huentitán"

Para esta versión sumó a la producción a Francisco Javier Ramírez López, quien ha venido trabajando con él desde hace varios años, haciendo lucir el brillo y potencia de su inigualable voz.









Suscríbete gratis al Newsletter aquí