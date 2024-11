Todo lo que debes saber de la primera edición del SimiFest

Desde 2021, el Dr. Simi se ha convertido en el protagonista en diferentes conciertos, por los muñecos que a modo de regalo son entregados por parte del público a los artistas mientras éstos están en el escenario; este personaje debutará siendo la cara de su propio festival este fin de semana.

Este sábado 23 de noviembre el SimiFest celebra su primera edición, que se llevará a cabo en una única fecha en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México. Con variedad en su cartel, el festival organizado por Farmacias Similares promete atraer al público.

¿Qué bandas tocarán en el SimiFest?

El festival tendrá en su lineup como headliners a Jungle y Anderson Paak and The Three Nationals, dos agrupaciones internacionales, estadounidense y británica respectivamente, que causaron revuelo al confirmar sus participaciones en el SimiFest.

Gossip Del Corona Capital al Flow Fest: los festivales musicales de noviembre en CDMX

El evento también tendrá agrupaciones y solistas nacionales, entre ellos Ely Guerra, Motel, Plastilina Mosh y Technicolor Fabrics.

La cantautora mexicana Ruzzi y Romoo completan el cartel, en el que se precisa que Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares tendrá una presentación especial con una dinámica sopresa.

¿Cuánto cuesta ir al SimiFest?

Contrario a otros festivales en la cartelera de la ciudad, el SimiFest únicamente ofrece entrada general, sin variaciones de pases VIP o promociones de otros tipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. Simi (@drsimi_oficial)

Los precios de las entradas se vendieron por fases, arrancando en $1000, después la fase 2 tuvo un costo de $1150, y ahora, los boletos restantes, cuestan $1645.75 en Ticketmaster con cargos incluidos.

Pese a que el evento prometió que solamente serían vendidas 17 mil entradas, todavía quedan disponibles.

¿Cuáles serán los horarios?

Apenas la tarde de este miércoles, la organización del SimiFest confirmó los horarios del festival, que se desarrollará en un solo escenario. Quedaron de la siguiente forma:

Romoo (12:45 – 13:15)

Ruzzi (13:45 – 14:15)

Ely Guerra (14:45 – 15:15)

Motel (15:45 – 16:45)

Technicolor Fabrics (16:45 – 17:15)

Plastilina Mosh (18:10-18:50)

Jungle (19:30 – 20:45)

Anderson Paak (21:30 – 23:00)

Festival con causa

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante



De acuerdo con Víctor González Herrera, los fondos recaudados en el festival serán destinados a la Fundación Simi Planeta, cuyo objetivo es la reforestación y acciones en favor del medio ambiente en el país.