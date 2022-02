Silvia Zepeda abrirá el concierto magno de Los Ángeles Azules

La cantante mexicana Silvia Zepeda se presentará por primera vez en Morelos, abriendo el magno concierto de Los Ángeles Azules el próximo 26 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Centro de Convenciones Morelos. En este evento, la talentosa joven cantará a ritmo de mariachi su música, con el objetivo de cautivar al público morelense a través de su maravillosa voz.

“Estoy muy contenta, es una gran emoción abrirle un concierto a esta monstruosidad de grupo como lo son Los Ángeles Azules, me estaré presentando con Mariachi interpretando mi música; y también se presentará Elidián, estoy segura que será una gran noche y todos lo vamos a disfrutar. No me había tocado venir a Cuernavaca, y ahora que estoy acá, estoy feliz, me han tratado muy bien, y que mejor que venir a cantarles, uno va saliendo de su tierra y abrazando otras, no quiero decir culturas porque somos mexicanos y somos iguales, más bien descubriendo otros sabores y otros públicos”, expresó Silvia Zepeda.

La cantante es originaria de Michoacán, y desde muy temprana edad mostró su amor por la música y la cultura mexicana. A los 19 años, participó en el reality show musical La Academia 2018, donde llegó a la final y obtuvo el quinto lugar, siendo considerada como la alumna con mayor crecimiento de su generación, por maestros críticos.

“Inicié en el 2018 de manera profesional, cuando estuve en La Academia y quedé en el quinto lugar. Cuando salgo de ahí, para perseguir mi sueño lo primero que hice fue venir a vivir a la Ciudad de México . Trabajé como locutora y haciendo doblaje; así como en proyectos de actuación, entre ellos, la puesta en escena “Quetzalcóatl La Leyenda, el musical”. Y posteriormente, lancé mi primer sencillo ‘No es la primera vez’ con Mariachi. Después incursioné en el regional mexicano y lo he disfrutado mucho”.

Su paso por La Academia fue muy importante, ya que significó una gran evolución tanto en su persona como de forma artística.

Fue una gran experiencia, sin duda, ha sido un parteagas en mi vida, la Silvia de 2018 es otra, cambié en seguridad como artista y persona, algo que agradezco mucho.

Su último sencillo es “La Santa”, un tema con influencia de ritmos flamencos con el que busca extender un mensaje de esperanza a aquellas mujeres que sufren de cualquier tipo de violencia, ya sea física o emocional, para decirles que no están solas, que siempre habrá una persona para amarlas, respetarlas y luchar a su lado.

“Más que un sencillo, es una canción social que dedico a las mujeres, habla sobre la violencia, porque creo que muchas hemos pasado por una situación así, o conocemos a alguien que desafortunadamente ha atravesado por eso. Es una canción con toques flamencos, mis sencillos anteriores, van por el regional mexicano, pero he Ido experimentando e indagando en varios géneros para ver dónde encajamos y dónde podemos tocar el corazón de la gente”.

Y definitivamente, la canción tanto el vídeo han tenido gran éxito y muy buenos comentarios por parte del público, que le ha mostrado su apoyo desde sus inicios, y que día a día se suman más seguidores, gracias a su talento.

“El público recibió esta canción con mucho amor, yo creo que no se imaginaron que podía ser un cambio de género completamente diferente, porque he venido manejando el regional mexicano,. Muchas personas me escribieron que se identificaron con la canción y créeme que yo la hice con la intención de que llegara, a mí me llega porque he vivido estas situaciones; pero más que decirle a las mujeres que son unas diva o algo así, es más un abrazo y decirles que no están solas”.

Silvia Zepeda cuenta con un gran talento y habilidad para la imitación y creación de voces, por lo que ha destacado en la plataforma de TikTok, donde cuenta con más de un millón de seguidores y muchos de sus vídeos se han viralizado, con voces como Doña Lucha y la India María.

“Hay diferentes públicos en cada red social, y estoy muy contenta de hacer voces, tonos de llamada con ciertas voces, que me va pidiendo el público, al público le gusta y yo me divierto mucho. Recuerdo que la primera imitación que hice fue la voz de Chabelo, cuando tenía como 12 años; pero la verdad jamás en la vida lo hubiera imaginado, pero fue hasta que llegué a La Academia que conocí al maestro Beto Castillo y al maestro Raúl Carballeda, que hacían doblaje y me enamoré totalmente de eso, y dije quiero hacer doblaje, tomé cursos y me preparé, es un mundo muy bonito y me encanta”.

Para Silvia, la situación de la pandemia ha sido un tiempo de grandes reflexiones, “Han sido momentos de darnos cuenta que somos seres humanos, no somos invencibles y somos vulnerables; que un virus paralizó al mundo. Yo lo tomé como reflexión y mucha tristeza porque se pararon proyectos, tuvimos que encerrarnos y dejar muchas cosas, perdí familia como todos. Pero también cociné mucho e hice cosas muy interesante. Hay que tener claro que hoy estamos y mañana quien sabe, hay que vivir el presente”.

Para los próximos meses, la cantante estará lanzando nueva música, tendrá diversas presentaciones, y además participará en proyectos de actuación.

Los boletos para el concierto de Los Ángeles Azules, Elidián y Silvia Zepeda en el Centro de Convenciones Morelos, ya están a la venta en la taquilla del lugar de 10:00 a 19:00 horas; en la dirección calle Hidalgo No. 5, col. Centro de Cuernavaca de 08:00 a 15:00 horas y a través de la plataforma virtual www.taquillacero.com; para mayor información, llama al 5512601327.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta magno concierto con propuestas musicales diversas.

