Silvia Pinal retoma su carrera, anuncia el estreno de Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y llegó la hora de volver a los escenarios para doña Silvia Pinal, quien a sus 90 años será parte del musical Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!, cuyo estreno es el próximo 8 de mayo en el teatro que lleva su nombre, bajo la dirección de Carlos Ignacio.

“Me he sentido precisamente en el papel, es una cosa muy hermosa recordar la infancia, recordar la juventud cómo recordar las cosas bellas que se quedaron atrás y que las podemos hacer afortunadamente”, dijo feliz Silvia Pinal durante una conferencia junto al resto del elenco que ensaya a su tiempo además de que ya grabó las pistas musicales.

“Cuando me ofrecieron la obra pues sí me gustó, me gustó porque yo en mi infancia no tuve esa suerte de tener esas cosas para disfrutarlas”, apuntó la última diva del cine mexicano, quien espera que al público le guste verla de regreso “y salgan muy satisfechos de lo que vamos a hacer y de ahí en adelante, a lo que te truje Chencha”.

A pesar de las recaídas que ha tenido los últimos años, y una operación de cadera que la tiene en silla de ruedas, sigue con mucho entusiasmo, goza de salud luego de haber contraído Covid-19 y hasta se da tiempo para atender a sus nietos en casa, al grado de ser una abuelita muy relajada.

“Como abuelita soy a todo dar, yo llego a mi casa y están mis nietos, ayer estaba mi nieto el más chiquito (Apolo), el hijo de Luis Enrique, y le digo: ¿qué pasó enano?, ¿qué estás haciendo?, mira, mira esto”, contó la primera actriz.

Sin embargo, dejó claro que no piensa en retirarse aunque sus hijos Sylvia, Alejandra y Luis Enrique le digan que ya no debe trabajar porque no tiene necesidad. “Ay no la friegues, oye, no… Yo vengo llena de esperanza y de ilusión y me salen con que si me voy a retirar, no, qué, ni lo pienso”.

Y ahora que todo está regresando a la normalidad, además de tener su teatro Silvia Pinal activo, regresar a los musicales es la mejor forma de la diva para distraerse y salir de casa. “Esa es la llave que me ayuda a salir y decir: ‘Aquí estoy yo señoras y señores, la abuelita que está viejita, pero todavía jala’”, indicó sonriente.

Y aprovechando que este 19 de abril es el cumpleaños del papá de su nieta Michelle Salas, recordó a Luis Miguel como un gran hombre. “Aunque no lo quiera él, yo sí lo quiero, es un muchacho talentosísimo, es un gran valor que yo por los países que he viajado he tenido el placer de ver cómo lo quiere la gente, cómo lo apapachan, cómo lo sacan a flote. La primera vez que lo vi, ¡ay Dios mío de mi vida!, porque además yo sí soy leal, yo sí lo quiero y es un muchacho muy talentoso, es guapo, simpático, joven, rico, tiene todo”.