Sidora dedica su nuevo sencillo, Olvidando, a las personas con Alzheimer

Siempre en búsqueda de nuevas fuentes de inspiración, así como de nuevos géneros que le permitan abrir sus horizontes musicales, la joven cantante chilena Sidora, lanza el sencillo Olvidando, una balada norteña, dedicada a las personas que viven con Alzheimer.

“Creo que la gente necesita escuchar de estos temas, pero no sólo desde una perspectiva médica, sino más bien desde la empatía, como lo puede hacer la música, que admita que existe, que es doloroso vivirlo, pero que lo sume a la vida cotidiana para que no sea algo que esté escondido”, explica Sidora, en entrevista con El Sol de México.

Sobre el origen de esta canción, la cantante chilena, que ya radica en México, relata que surgió de un ejercicio creativo que ella hace a partir de lo que ella misma vive y cosas que pueden estar en el exterior. Así, en este caso, la cantante reconoce como parte de fuente de inspiración sus estudios en psicología, los cuales aún está cursando.

“Muchas veces me da miedo salir de la zona de confort, pero aún así lo hago, para encontrar inspiraciones nuevas. Creo que hacer eso me ha permitido ver las cosas que conozco de manera distinta. Para esta canción, afortunadamente mis abuelos están sanos, pero sé de conocidos que tienen a sus abuelos con Alzheimer y entiendo completamente por lo que están pasando”, agrega la cantante.

Pero si bien esta canción en parte trata de concientizar a la gente sobre este padecimiento, también considera que a los mismos pacientes les puede confortar, pues la letra habla desde su perspectiva: “Siento que el que le hablen de ello, desde un lugar que no es una clínica les puede dar más cariño e incluso tranquilizarlos un poco, porque podrán sentir que alguien los entiende, que no sólo existen dentro de un libro o un examen médico, si, más bien en la música misma”.

Con apenas un año de presentarse en México, Sidora cuenta que se ha sentido muy bien recibida. “Yo siento esta música muy cercana, porque desde que soy chica he escuchado canciones de Vicente Fernández o Antonio Aguilar, pero, si no era ranchero, también escuchaba Gloria Trevi, Yuri, Amada Miguel. Es por eso que creo que me sale componer así, porque es parte de mi infancia y de mi educación musical, pero ahora lo he querido hacer de manera más consciente”, finaliza.

Sidora se presenta este miércoles 24 de enero en el Multiforo 246, en la Colonia Roma. En el show tocará este nuevo sencillo, así como su EP completo; también varios covers de cantantes mexicanos. Ella estará acompañada de sus músicos originales, que vienen desde Chile y tendrán como invitado especial el cantante Menny Carrasco. La entrada será libre.