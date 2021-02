Sherlyn vuelve a la pantalla chica como villana

Sherlyn retorna a la televisión tras cinco años de ausencia durante los cuales cumplió uno de sus sueños más acariciados, el ser madre.

Lleva el papel antagónico como Jade en la recién estrenada telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, quien será la tercera en discordia entre Regina (Eva Cedeño) y Patricio (Mane de la Parra).

Si bien estuvo alejada de la pantalla, no dejó de trabajar. "Hice mucho teatro, la obra Arpías nos llevó a varios estados del país de gira, eso lo llevo grabado en el corazón, sin embargo, mi mejor proyecto y regalo de vida es el nacimiento de mi hijo André", comparte en entrevista con El Sol de México.

"No le pude decir que no a Juan Osorio, porque es un privilegio que un realizador te invite a su nuevo proyecto y más él, que es tan comprometido, tan entregado y yo simplemente estoy sumamente orgullosa de ser parte de su equipo de talentos, me siento muy feliz", agrega.

De Jade, su nuevo papel en ¿Qué le pasa a mi familia?, cuenta: "Es una villana que me encantó porque tiene ese grado de diversión y a la vez de maldad, sin un gramo de culpa, siempre guapa, sin conflictos, que se dedica a hacerle la vida imposible a su rival de amores".

Comenta Sherlyn que está creando a Jade, "a mi manera, en base a mi experiencia de 30 años en la actuación, la estoy haciendo diferente a lo visto, no es la típica mala, quiero que sea una mala real, con quien la audiencia se sienta identificada y que la llegue a odiar o amar por su perfil. Por eso estoy muy contenta con mi retorno a la televisión con este personaje".

Sobre la trama de la telenovela con tintes cómicos, asegura: “Es un melodrama con comedia ligera que se va a quedar en el corazón de la audiencia porque toca fibras muy sensibles y Juan Osorio tiene ese toque que a su público le gusta. Sabe retratar perfectamente a la familia, porque él es un hombre de familia y porque está estrictamente apegado a estos valores que maneja en sus proyectos. Esta es una historia de amor que sucede en un hogar con pleitos entre hermanos y una mamá trabajadora como habemos muchas en el país”.

La actriz cree le augura un éxito a esta nueva producción, pues “es de las historias que le encantan al público, que enganchan”.

Respecto a la polémica por un supuesto caso de discriminación a Fátima Molina, la protagonista de Te acuerdas de mí, Sherlyn advierte: “Yo soy de la idea que el público es muy inteligente y ha evolucionado como el mundo entero, cada vez es más incluyente, cada vez estamos más abiertos a que todos somos diferentes. Imagínate qué hubiera sido de mí, si nada más les dieran el trabajo a las altas y rubias. A mí me han tocado proyectos con protagonistas muy distintos, Sebastián Rulli, Eduardo Yáñez y ahora Mane de la Parra”.