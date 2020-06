Sergio Sarmiento cumple 23 años de La entrevista con Sarmiento

Fue el 9 de junio de 1997 cuando Televisión Azteca ofreció por primera vez a su auditorio, una nueva forma de conocer la ideología, propuestas y motivaciones de los políticos mediante un formato de entrevista enfocado en abrir el debate público, de la mano de Sergio Sarmiento en un año crucial para la vida política de México.

“El señor Ricardo Salinas me pidió hacer este programa de entrevistas de fondo y me dijo: ‘Ya no quiero nada más escuchar los puntos de vista de los políticos en un sonido de 10 ó 20 segundos. Quiero escuchar sus puntos de vista, alguien que los cuestione, que nos permita conocer realmente lo que piensan’. Eso era ya durante la temporada política de 1997 que fueron elecciones cruciales en la historia de nuestro país, porque fueron las primeras en las que la oposición le ganó al PRI en la cámara de diputados”, dijo Sergio Sarmiento en entrevista telefónica.

Gossip Señal de adn40 llega a Amazon Prime

Sarmiento recuerda lo vertiginoso que fue el arranque del programa; “pregunté ¿a quién ponemos a conducir y me pidió hacerlo yo mismo, decía que sería un programa que nada más iba a durar unas cuantas semanas o un par de meses. Eso me lo dijo un jueves si no mal recuerdo, al día siguiente ya estábamos sacando el programa porque ya estaba bastante avanzada la temporada política. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme nervioso, porque imagínate montar un programa nuevo de media hora, que en un principio se transmitió en vivo por las mañanas, era muy complicado, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poderlo sacar adelante”.

Durante su tiempo de vida al aire, La entrevista con Sarmiento, no se ha librado de las reacciones incómodas que pudieran generar los personajes con los que su conductor ha platicado. “Sí, yo creo que en cualquier medio hay ese tipo de problemas, también creo que lo que uno tiene que hacer es tener el valor de seguir adelante. Yo entrevisté varias veces a Andrés Manuel López Obrador cuando él afirmaba que era objeto de un cerco informativo y la verdad es que sí había inquietud aquí en la televisora. Se cuestionaban ¿qué tal si se molestaba el gobierno, el presidente, el secretario de Gobernación?, pero yo debo reconocerle a Ricardo Salinas que siempre fue muy valiente en ese sentido, me dijo que mientras no pidan una rebelión de nuestro programa pues adelante, pero nunca se metió, nunca me dijo nada y eso me parece importante”.

Políticos como Diego Fernández de Cevallos, Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari; pensadores como Giovanni Sartori; escritores como José Saramago y Mario Vargas Llosa; así como artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Norah Jones, han desfilado por este programa; sin embargo Sergio Sarmiento asegura que aún hay mucho trabajo por delante.

OMG! ¿Rocío Sánchez Azuara regresa a TV Azteca?

“Yo era de los poquísimos que entrevistaban Andrés Manuel López Obrador cuando él era uno de los personajes importantes de oposición, lo curioso del caso es que ahora desde que es presidente no me ha dado una entrevista, entonces me parece injusto, pero yo sigo insistiendo. Siempre hay personajes a los que les caes mal y no te van a dar una entrevista, luego hay personajes que son muy difíciles de entrevistar, puede uno pedir a Donald Trump o al Papa Francisco, pero eso no significa que te lo van a dar. Yo trato de hacer todas las entrevistas que puedo y afortunadamente va a haber personajes pendientes porque yo quiero hablar con todo el mundo”.

La entrevista con Sarmiento se encuentra actualmente al aire a través de la señal de ADN40 con transmisiones los martes a las 23:30 y los domingos a las 24:00 horas.