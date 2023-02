Sergio Colombo homenajea a México con 'La mejor de todas'

El cantante uruguayo Sergio Colombo lanzó una versión propia de la canción "La mejor de todas", original de la Banda El Recodo, como una forma de homenajear a México y agradecer por el apoyo que le han dado. Con este tema ha cautivado al público gracias a gran talento.

“Es una canción que me gusta mucho en lo personal, por la letra y la música melódica y romántica, traté de ponerle mi impronta y estilo. Elegí esta canción porque en 2019, tuve la oportunidad de estar en México durante varios meses haciendo gira, y sé que esta canción mexicana gusta mucho, por lo que es un homenaje a los mexicanos por la buena estadía y apoyo que me dieron. El público la ha recibido muy bien, incluso hay mucha gente que piensa que es una canción mía y eso me pone contento porque logré ponerle mi estilo”.

En 2019 emprendió su primera gira rumbo a la internalización con su visita a tierras aztecas, donde logró conquistar al público con su enorme talento, en presentaciones en escuelas y distintos foros.

“Todo surgió cuando mi canción ‘Mírame bien’ quedó seleccionada en el Festival Internacional de la Canción de Uruguay, en el que representé a Uruguay y conocí artistas que vinieron de todo el mundo, entre ellos algunos artistas mexicanos que me enlazaron con la agencia AUJE Music, y así surgió el viaje a México con giras en escuelas y ferias. Para mí los shows, la comida y el trato de la gente fue un combo increíble que me llevo en el corazón”.

Sergio comenzó su formación musical desde muy pequeño, por lo que siempre tuvo claro que este era el camino que quería seguir en su vida profesional.

“A los siete años mi padre me preguntó si quería estudiar piano, le dije que sí, tomé clases y todo empezó a florecer cuando comencé a tocar el piano y a cantar al mismo tiempo, y después me presenté en varios concursos de talento estuve en varios reality show. Me di cuenta que era mi pasión y que es lo que quiero hacer para mi vida, a partir de ahí surgieron otros programas, tengo mi estudio de grabación y también imparto clases”.

En 2016, tuvo esa inquietud de aprender más sobre el tema de producción, y empezó a trabajar con otros artistas y logró tener su propio estudio y comenzó a trabajar en sus propios proyectos.

“Mi música se inclina más a la balada y lo romántico, y también hemos hecho temas de música latina que también me gusta, pero tengo más influencias como Ricardo Montaner, Chayanne y Cristian Castr, por eso me gusta abordar temas de amor y desamor tirando a esa voz cálida con sentimiento”.

Cabe destacar que desde hace más de dos años Sergio no sacaba música en plataformas digitales, por lo que este año estará lanzando nuevos temas, además de que pronto participará en un nuevo reality show de canto muy importante en su país.

Conéct@te:

Instagram: @sergiocolombomusic

Facebook: /SergioColomboMusic





