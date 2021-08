Se lleva acabo la primera edición del Storyplace Festival

La actriz Ivana de María presenta la primera edición del StoryPlace Festival, que está enfocada en celebrar e impulsar la Diversidad. A través de la virtualidad, este festival internacional se realiza del 1 al 31 de agosto, convocando a las personas a compartir sus historias en las distintas categorías y ganar varios premios. Asimismo a ser participe en las diversas actividades que se realizan paralelamente.

El festival surge a raíz de su plataforma StoryPlace, que tiene el objetivo de promover historias de todo tipo y su desarrollo, sirviendo como medio de proyección para todo aquel que desee contar historias.

"Hace dos años lancé Storyplaces, que empezó como una plataforma social para compartir todo tipo de historias con otras personas de todo el mundo, ya fuera anécdotas, memorias o historias ficticias, todo lo que puedes imaginar. Durante los últimos meses, hemos estado implementado más recursos y herramientas para las personas que quieren llevar hacia otro lado y convertirlas en historia de cine, televisión o cualquier otro medio. Justamente empezamos a hacer concursos y convocatorias de historias de diferentes casas productoras y organizaciones y así surgió el festival", expresó Ivana de María.

Para esta primera edición, se eligió el tema de la diversidad ya que los relatos tienen el poder de explicar y poner sobre el escaparate lo que la gente muchas veces no entiende.

"El tema es la diversidad, sin definirla, es decir, la diversidad es todo, con la idea de que todos podamos participar y que toda persona se vea reflejada en el contenido que queremos".

Actualmente y hasta el 31 de agosto, permanecen abiertas las convocatorias para los cinco concursos que tiene el festival en distintas categorías, las cuales son: Tratamiento para CINE/TV, Tratamiento con el tema "Mujeres que inspiran", Tratamiento protagonizado por persona LGBTTTQIA, Video historia con el tema "Diversidad" y finalmente, Historia corta con el tema "Mi historia con la discapacidad".

"Estamos haciendo cinco concursos simultáneos que consideramos les hace falta visibilidad en la pantalla como Discapacidad, historias con protagonistas de la comunidad LGBT+, historias de mujeres que inspiran, es decir todo tipo de historias con categorías en las que hemos colaborado con organizaciones y empresas para darle visibilidad a través de la pantalla. Los ganadores obtendrán 500 dólares en cada categoría. Y diferentes premios como juntas con Lemon Studio, cursos de educación continua en la Universidad Centro. Además en la categoría de Discapacidad por cada historia que escriben se donan cinco dólares para la organización Cambiando Modelos. Y en la categoría LGBT+ se donan cinco dólares para la organización It get better".

La actriz está muy contenta con la evolución que ha tenido la plataforma / Cortesía | Luis de la Luz

Hay distintas maneras de participar, ya que algunas categorías están abiertas en modalidad gratuita y otras para usuarios con cuenta pro de StoryPlace, y las bases pueden consultarse en la página web o en la app. Además, no importa si las personas tienen o no experiencia en la escritura, realmente todos pueden participar.

A la par de los concursos, desde el 1 de agosto, el festival está realizando diversas actividades virtuales como charlas y talleres con personalidades del mundo del entretenimiento y organizaciones.

"Se han realizado diversas actividades como conversatorios sobre los temas que se abordan en las categorías a través de Facebook Live y talleres, esto con el objetivo de abrir una conversación, para que a partir de estas historias se pueda generar un cambio y presentarlas en pantalla".

La actriz está muy contenta con la evolución que ha tenido la plataforma, además de el entusiasmo que le ha causado esta primera edición del festival, que ha tenido muy buen recibimiento por parte del público.

"Ha sido increíble ver la evolución de Storyplace, que ha crecido radicalmente y continúa haciendolo, cada vez de una manera más bonita y me apasiona y emociona mucho este proyecto. Considero que las historias tienen un poder de cambio impresionante y realmente todos podemos escribir y contar historias, lo importante es hacer comunidad. Tenemos la idea de que el festival sea cada año, y ojalá el siguiente, se pueda realizar de manera presencial".

No te pierdas las próximas actividades del festival a través de las redes sociales.

Instagram: @mystoryplace_es

Facebook: /mystoryplaceespanol